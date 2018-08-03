В Казани родились Ранель, Ивета и Агнесса

Источник: Комсомольская правда

При этом, на сей раз мальчиков и девочек родилось примерно одинаково. Разрыв составил всего одного ребенка. 214 мальчиков и 215 девочек.

Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 44 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 58 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 670 граммов, а максимальный — 4650 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амирхан, София, Ранель, Самира, Самир, Данил, Азалия, Малика, Радмир, Амир. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Габриэлла, Фатих, Мариям, Лука, Агнесса, Ивета, Халиса, Савва, Ролан, Амира, Иоанна, Филипп, Демьян.