Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Возможная девушка Петросяна точная копией Степаненко - мнение СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Владелец огромного бизнеса: «У меня было 35 ресторанов, продал»
Советская Москва в кино и сегодняшний город (фото)
62-летняя Долина рассталась с третьим мужем - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани родились Ранель, Ивета и Агнесса

За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 429 малышей.

Источник: Комсомольская правда

При этом, на сей раз мальчиков и девочек родилось примерно одинаково. Разрыв составил всего одного ребенка. 214 мальчиков и 215 девочек.

Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 44 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 58 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 670 граммов, а максимальный — 4650 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амирхан, София, Ранель, Самира, Самир, Данил, Азалия, Малика, Радмир, Амир. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Габриэлла, Фатих, Мариям, Лука, Агнесса, Ивета, Халиса, Савва, Ролан, Амира, Иоанна, Филипп, Демьян.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 317 пар. Возраст самого взрослого жениха — 79 лет, самой взрослой невесты — 75 лет, самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 и 20 лет соответственно, сообщает Управление ЗАГС Казани.

Все новости региона
 Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Томской области
«Я был уверен, что она меня порвет»: На Эдгарда Запашного напала тигрица
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Ученые предупредили о возможном начале суперэпидемии в метро
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
СК обнародовал видео из подъезда дома трех сестер Хачатурян
Названа опасность отказа от алкоголя
В УФСИН назвали причину смерти убийцы экс-полковника Буданова
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Что это было? На Луну упали загадочные объекты Метеориты являются фрагментами метеорного потока альфа-Каприкорниды.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь