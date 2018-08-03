«Ленсвет» займется освещением всего Санкт-Петербурга

Сейчас «Ленсвет» обслуживает системы наружного освещения в 14 административных районах города, что составляет 77% от общего объема световых установок. Предприятие не эксплуатирует установки наружного освещения в Пушкинском, Петродворцовом, Курортном и Колпинском, а также частично в Приморском и Красносельском районах. 23% общего объема установок сейчас находятся в ведении пяти организаций. При этом на протяжении 38 лет до мая 1990 года в обслуживании «Ленсвета» находились все перечисленные районы города.