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11:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

«Ленсвет» займется освещением всего Санкт-Петербурга

Сейчас «Ленсвет» обслуживает системы наружного освещения в 14 районах города.

Источник: Аргументы и факты

СПб ГУП «Ленсвет» расширяет территорию эксплуатационного обслуживания, говорится в сообщении на сайте Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия.

Сейчас «Ленсвет» обслуживает системы наружного освещения в 14 административных районах города, что составляет 77% от общего объема световых установок. Предприятие не эксплуатирует установки наружного освещения в Пушкинском, Петродворцовом, Курортном и Колпинском, а также частично в Приморском и Красносельском районах. 23% общего объема установок сейчас находятся в ведении пяти организаций. При этом на протяжении 38 лет до мая 1990 года в обслуживании «Ленсвета» находились все перечисленные районы города.

В соответствии с протоколом совещания под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина все электросетевое имущество, расположенное в зоне эксплуатационной ответственности сетевых организаций разных форм собственности, с предварительным закреплением в казне Санкт-Петербурга передается в СПб ГУП «Ленсвет».

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