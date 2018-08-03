Роспотребнадзор через суд добился ремонта в волгоградской школе № 73
Сотрудники санитарного ведомства выявили нарушения еще в сентябре 2015 года в образовательном учреждении. А именно, в ряде помещений отсутствовал ремонт.
Сотрудники санитарного ведомства выявили нарушения еще в сентябре 2015 года в образовательном учреждении. А именно, в ряде помещений отсутствовал ремонт.
В порядок требовалось привести спортзал,
В период с 2015 года по декабрь 2017 года должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области неоднократно выдавались предписания об устранении выявленного нарушения
Данный факт послужил основанием для подачи Роспотребнадзором иска к администрации Волгограда с требованием обеспечить финансирование мероприятий, необходимых для проведения ремонта, а также к МОУ СШ № 73 Дзержинского района, с требованием в установленный судом срок устранить нарушения санитарного законодательства.
Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора по Волгоградской области в полном объеме.