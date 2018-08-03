Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
5-летний принц Джордж попал в рейтинг самых стильных знаменитостей
Черное море очистят от жилья
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Сухие законыКак местные власти не дают россиянам пить
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Сколько звезды платят за красивые зубы
Джигарханян появился в театре в удручающем состоянии - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:28 (мск), источник: РИАЦ

Роспотребнадзор через суд добился ремонта в волгоградской школе № 73

Сотрудники санитарного ведомства выявили нарушения еще в сентябре 2015 года в образовательном учреждении. А именно, в ряде помещений отсутствовал ремонт.

В порядок требовалось привести спортзал, буфет-раздаточную, раздевалки для мальчиков и для девочек, душевые и санузлы при спортивном зале, столярно-слесарную мастерскую, гардероб.

В период с 2015 года по декабрь 2017 года должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области неоднократно выдавались предписания об устранении выявленного нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, однако нарушения не были устранены.

Данный факт послужил основанием для подачи Роспотребнадзором иска к администрации Волгограда с требованием обеспечить финансирование мероприятий, необходимых для проведения ремонта, а также к МОУ СШ № 73 Дзержинского района, с требованием в установленный судом срок устранить нарушения санитарного законодательства.

Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора по Волгоградской области в полном объеме.

Все новости региона
Под Волгоградом задержана банда, грабившая дальнобойщиков
МИД РФ объяснил поставки оружия и присутствие инструкторов в ЦАР
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
На Луну за 24 часа упало два метеорита (видео)
Названа опасность отказа от алкоголя
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь