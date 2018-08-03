Десять нелегальных мигрантов отправлены на родину из Канска
В Канске автоинспекторами был остановлен автобус, в котором находились нелегальные мигранты.
В Канске автоинспекторами был остановлен автобус, в котором находились нелегальные мигранты.
Экипаж ДПС остановил автобус, следовавший из Иркутска. При проверке оказалось, что в нем находятся 36 жителей ближнего зарубежья, у 10 из них были нарушены сроки пребывания в стране, сообщает
Сотрудники отдела по вопросам миграции Канска поспособствовали скорейшему возвращению нарушителей миграционного законодательства в свою страну, составив в отношении них административные протоколы с наложением штрафа в размере 2 тысяч рублей и последующим выдворением из России.