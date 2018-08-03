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11:29 (мск), источник: НИА Красноярск

Десять нелегальных мигрантов отправлены на родину из Канска

В Канске автоинспекторами был остановлен автобус, в котором находились нелегальные мигранты.

Источник: НИА Красноярск

Экипаж ДПС остановил автобус, следовавший из Иркутска. При проверке оказалось, что в нем находятся 36 жителей ближнего зарубежья, у 10 из них были нарушены сроки пребывания в стране, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Мигранты пояснили, что они возвращались с заработков в Иркутской области к себе на родину через территорию Красноярского края.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Канска поспособствовали скорейшему возвращению нарушителей миграционного законодательства в свою страну, составив в отношении них административные протоколы с наложением штрафа в размере 2 тысяч рублей и последующим выдворением из России.

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