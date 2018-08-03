Десять нелегальных мигрантов отправлены на родину из Канска

Экипаж ДПС остановил автобус, следовавший из Иркутска. При проверке оказалось, что в нем находятся 36 жителей ближнего зарубежья, у 10 из них были нарушены сроки пребывания в стране, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Мигранты пояснили, что они возвращались с заработков в Иркутской области к себе на родину через территорию Красноярского края.