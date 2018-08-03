Какие дороги перекроют в Казани из-за триатлона 4—5 августа?

В связи с проведением соревнований 4 августа с 6:00 до 15:00 движение транспорта ограничат:

• по Кремлевской дамбе (в направлении Московского района по одной правой полосе).

• ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольская в направлении движения к стадиону «Казань-Арена» две правые полосы).

• ул. Чистопольская (от кругового движения ул. Сибгата Хакима — ул. Чистопольская до съезда к стадиону «Казань-Арена» две правые полосы).

• вокруг стадиона «Казань-Арена» (полное ограничение движения).

• пр. Фатыха Амирхана (съезд с пр. Фатыха Амирхана от ул. Алексея Козина до ул. Сибгата Хакима).

• по мосту «Миллениум».

• ул. Вишневского (от ул. Сибгата Хакима до ул. Николая Ершова в направлении центра одна правая полоса).

• ул. Николая Ершова.

• ул. Карла Маркса (от ул. Вишневского до ул. Толстого в направлении движения к площади Свободы одна правая полоса).

• ул. Большая Красная (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева, ул. Карла Фукса, ул. Театральная, ул. Пушкина).

• ул. Батурина (от ул. Большая Красная до Кремлевской дамбы две правые полосы).

5 августа с 8:30 до 17:30 движение ограничат по следующим улицам:

• ул. Батурина.

• ул. Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до ул. Дзержинского полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Миславского).

• ул. Дзержинского (от ул. Миславского до ул. Чернышевского полное ограничение движения).

• ул. Чернышевского (от ул. Дзержинского (левая сторона парка «Черное Озеро») до ул. Дзержинского (правая сторона парка «Черное Озеро») полное ограничение движения).

• ул. Кремлевская (от Казанского Кремля до ул. Кави Наджми полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Чернышевского, ул. Мусы Джалиля).

• ул. Кави Наджми (от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная полное ограничение движения).

• ул. Профсоюзная (от ул. Кави Наджми до ул. Первого Мая полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Мусы Джалиля, ул. Первого Мая).

• ул. Баумана (от ул. Первого Мая до ул. Батурина полное ограничение движения).

В эти же дни изменится и график работы общественного транспорта.

4 августа с 6:30 до 15:30 после закрытия ул. Батурина в направлении Кремлевской дамбы будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 22, 28, 89 по следующей схеме: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — пл. Тысячелетия, далее по маршрутам.

5 августа с 8:30 до 17:30 в направлении Кремлевской дамбы при необходимости будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 22, 28, 89 по следующей схеме: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — пл. Тысячелетия, далее по маршрутам;.

5 августа с 8:30 до 17:30 в направлении от Кремлевской дамбы изменится движение автобусных маршрутов №№ 22, 28а, 89 по следующей схеме: пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. М. Горького далее по маршрутам.

После закрытия съезда с 4-й транспортной дамбы в направлении ул. Н. Ершова при необходимости будут изменены схемы движения автобусных маршрутов: №№ 28, 54 по следующей схеме: ул. Вишневского — ул. Шмидта — ул. Чехова — ул. Н. Ершова, далее по маршрутам, сообщает Комитет по транспорту.

Также будут временно отменены остановки:

• остановочный пункт «ЦПКиО им. М. Горького» по ул. Н. Ершова в направлении ул. Толстого в районе ТРК «Корстон» для троллейбусных маршрутов №№ 2, 3, 5, 7, 8, автобусных №№ 10, 10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 35а, 43, 54, 63, 89, 91. Пассажиров будут высаживать и забирать на этой остановке в районе транспортной развязки на ул. Вишневского.

• остановочный пункт «ДВВС» по улице С. Хакима из схем движения автобусных маршрутов №№ 74, 75.