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13:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Ермак: Балтийск сегодня ничем не уступает Янтарному с его пляжами и голубым флагом

Балтийск сегодня ничем не уступает Янтарному с его пляжами и голубым флагом. Такое заявление сделал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Комиссия проверила зоны отдыха Балтийска и Балтийской косы.

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Шезлонги, шатры и места для переодевания. Этим летом Балтийские пляжи заметно преобразились. Чтобы места для купания соответствовали всем требованиям, из казны муниципалитета выделили 4 с половиной миллиона рублей. Еще примерно столько же добавила область. После такого преображения интерес к Балтийску вырос, отмечают региональные власти.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризма Калининградской области:

— Здесь очень привлекательное для туристов будет место, абсолютно не хуже, чем в Янтарном, это на 100%, потому что пляж нисколько не уступает и вход в воду еще более удачный в Балтийске. А с другой стороны, Балтийск город гораздо больше, чем Янтарный. Людям комфортно здесь как находиться на пляже, так и погулять в городе.

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак вместе с главой администрации Сергеем Мельниковым осмотрели не только пляжи. Балтийск позиционирует себя как город-патриот. Это не удивительно. Повсюду военные объекты, части, корабли и музеи. Кстати, здесь, возле музея Балтийского флота хотят сделать пешеходную зону с насыщенной экскурсионной программой. Но это далеко не все изменения.

Сергей Мельников, глава администрации Балтийска:

— Балтийск хочет обустроить северный мол, от Петра полностью пешеходно-прогулочная инфраструктура с местами отдыха без капитальных строений. Заточены для того, чтобы гулять, чтобы ездить на велосипеде, чтобы на роликах кататься.

Ещё одной туристической Меккой в этой части области является Балтийская коса. Туда власти вместе с журналистами отправились на пароме.

Первая достопримечательность, которая встречается на пути парково-музейный комплекс под названием «Старый Люнет». Это долговременное фортификационное сооружение, построенное еще в 1848 году. В прошлом году жители Балтийской косы его реанимировали и разместили в его стенах военные экспонаты.

Валерия Надымова, директор парково-музейного комплекса:

— Наши планы развития это не только здесь доделать музейный информационный центр каким он должен быть, но и конечно сделать по предложению правительства сделать вокруг этого места музейно-парковую территорию. Ну, и конечно развивать косу, потому что здесь очень много интересных мест, которые можно сделать красиво для туристов.

Что касается знаменитого Западного форта, то здесь работы еще невпроворот, рассказал Андрей Ермак. Сейчас форт выставлен на продажу, однако, пока ни одного желающего его купить так и не нашлось. Городские власти, чтобы хоть как-то улучшить вид, в ближайшее время должны привести в порядок береговую линию.

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