Ермак: Балтийск сегодня ничем не уступает Янтарному с его пляжами и голубым флагом

Комиссия проверила зоны отдыха Балтийска и Балтийской косы.

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Шезлонги, шатры и места для переодевания. Этим летом Балтийские пляжи заметно преобразились. Чтобы места для купания соответствовали всем требованиям, из казны муниципалитета выделили 4 с половиной миллиона рублей. Еще примерно столько же добавила область. После такого преображения интерес к Балтийску вырос, отмечают региональные власти.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризма Калининградской области:

— Здесь очень привлекательное для туристов будет место, абсолютно не хуже, чем в Янтарном, это на 100%, потому что пляж нисколько не уступает и вход в воду еще более удачный в Балтийске. А с другой стороны, Балтийск город гораздо больше, чем Янтарный. Людям комфортно здесь как находиться на пляже, так и погулять в городе.

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак вместе с главой администрации Сергеем Мельниковым осмотрели не только пляжи. Балтийск позиционирует себя как город-патриот. Это не удивительно. Повсюду военные объекты, части, корабли и музеи. Кстати, здесь, возле музея Балтийского флота хотят сделать пешеходную зону с насыщенной экскурсионной программой. Но это далеко не все изменения.

Сергей Мельников, глава администрации Балтийска:

— Балтийск хочет обустроить северный мол, от Петра полностью пешеходно-прогулочная инфраструктура с местами отдыха без капитальных строений. Заточены для того, чтобы гулять, чтобы ездить на велосипеде, чтобы на роликах кататься.

Ещё одной туристической Меккой в этой части области является Балтийская коса. Туда власти вместе с журналистами отправились на пароме.

Первая достопримечательность, которая встречается на пути парково-музейный комплекс под названием «Старый Люнет». Это долговременное фортификационное сооружение, построенное еще в 1848 году. В прошлом году жители Балтийской косы его реанимировали и разместили в его стенах военные экспонаты.

Валерия Надымова, директор парково-музейного комплекса:

— Наши планы развития это не только здесь доделать музейный информационный центр каким он должен быть, но и конечно сделать по предложению правительства сделать вокруг этого места музейно-парковую территорию. Ну, и конечно развивать косу, потому что здесь очень много интересных мест, которые можно сделать красиво для туристов.