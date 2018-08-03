Дополнительную электричку из Воронежа в Лиски назначили 5 августа

Дополнительный пригородный поезд № 6006 Воронеж-1 — Лиски назначили в воскресенье, 5 августа. Данные сообщили на сайте АО «ППК “Черноземье”» в пятницу, 3 августа.

Поезд отправится со станции «Воронеж-1» в 13:42. В Лиски он приедет в 15:28. Электричка проследует без остановок.