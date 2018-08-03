Нижегородская администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Белинского

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии 2 августа 2018 года. Согласно информации, в соответствии с правилами размещения и содержания информационных конструкций глава города Владимир Панов утвердил концепцию ул. Белинского (от пл. Лядова до пл. Сенной) для того, чтобы упорядочить размещение конструкций и формировать полноценную архитектурно-художественную городскую среду.

«Значительная часть конструкций устарела, либо они выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично», — отмечается в документе.

Постановлением утверждается схема размещения вывесок на фасадах дома № 13 по ул. Костина (здание Средного рынка); а также домов №№ 9/1, 9А, 9А/1, 11, 15, 23, 25, 27, 27А, 29, 41, 43, 34, 36, 38, 45, 47, 49, 50/60, 53, 55, 55А, 57, 59А, 60А, 61, 61К, 62, 63, 64, 69, 71, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 93А, 95, 102, 104, 106А, 106Б, 110, 118, 122, 122А, 124, 193 по ул. Белинского; № 63 по ул. Студеной, № 38 по ул. Трудовой, № 100 по ул. Ковалихинской, №№ 195, 264Б, 266, 268, 270, 272, 274, 262 по ул. Горького, № 2 по пр. Гагарина, № 2А и № 3А по ул. Кулибина, а также № 3 по ул. Полтавской. Сроки реализации в документе не указаны.