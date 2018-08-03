Участок «ливневки» на Советском подключат к городской системе водоотведения
К укладке нового асфальта подрядчик приступит после завершения устройства ливневой канализации.
К укладке нового асфальта подрядчик приступит после завершения устройства ливневой канализации.
4 августа подрядчик подключит готовые участки ливневой канализации к городской системе водоотведения.
Уже сейчас на проспекте Советском уложено 750 пог. м новых высокопрочных чугунных труб со специальным антикоррозийным керамическим покрытием, сообщает