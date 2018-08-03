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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Участок «ливневки» на Советском подключат к городской системе водоотведения

К укладке нового асфальта подрядчик приступит после завершения устройства ливневой канализации.

4 августа подрядчик подключит готовые участки ливневой канализации к городской системе водоотведения.

Уже сейчас на проспекте Советском уложено 750 пог. м новых высокопрочных чугунных труб со специальным антикоррозийным керамическим покрытием, сообщает пресс-служба городской администрации. Для подключения уже готовых участков «ливневки» будут проложены новые чугунные трубы диаметром 600 мм и построен новый коллектор.

Из-за ремонтных работ изменится схема движения по улице Орджоникидзе. Выезд в сторону улицы 50 лет Октября будет осуществляться по одной полосе, разворот с чётной стороны на нечётную сторону улицы Орджоникидзе будет осуществляться после участка проведения работ.

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