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12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Шум стоит такой, что окна дрожат: Над Новосибирском кружат истребители

Это пилоты репетируют шоу к празднику, который пройдет в Мочище 5 августа.

Над Новосибирском кружат истребители. Шум стоит такой, что жители пригорода жалуются: «В домах дрожат окна». Но пугаться не стоит. Временные неудобства связаны с репетицией авиашоу, которое пройдет в Мочище 5 августа. Новосибирцы в очередной раз смогут оценить мощь воздушной техники.

Тренироваться летчики стали заранее. В пятницу, 3 августа над городом поднялись истребители. Жители Мочище и окрестностей, по сути, уже наблюдают небольшое авиашоу.

Некоторые местные уже снимают самолеты на фото и видео.

А вот наземная техника не в восторге от таких полетов. От гула, который издают истребители, срабатывают сигнализации у автомобилей. Так что на земле слышны и рев самолетов, и вой сирен.

Напомним, авиашоу состоится в ближайшее воскресенье. Над аэродромом Мочище пролетят четыре российских многоцелевых сверхманевренных истребителя Су-35. Также будет участвовать пилотажная группа «Русь» из Смоленской области: пилоты пролетят на пяти самолетах Л-39. По традиции увидят.

в небе сибиряки и Су-34. Будет представлена также и раритетная техника.

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