Российские разведчики установили рекорд на армейских играх в Сибири

В соревнованиях помимо принимающей российской стороны участвуют разведчики из Китая, Судана, Зимбабве, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Турнир проходит в рамках международных армейских игр «АрМИ-2018».

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Представители африканских стран признают, что приезжают на этот турнир не за победой, а за уникальным опытом: разница в нормативах подготовки и климатических условиях слишком велика, чтобы на равных соперничать здесь с разведкой бывших советских республик. Однако Китай, несмотря на разницу в подготовке и экипировке, традиционно остается грозным соперником.

Тропа разведчика представляет собой участок с 22 различными препятствиями: от имитации заборов и полуразрушенных зданий до железнодорожного полотна, под которым нужно установить взрывной заряд. Большинство препятствий приближены к городским условиям, В каждой команде по десять участников со штатным оружием, средствами разведки и связи. При этом важно не только максимально быстро пройти полосу препятствий, но и допустить как можно меньше ошибок, за каждую из которых снимаются баллы. Секундомер останавливается только когда бойцам в конце этапа удается выйти на связь с командованием.

На Тропе разведчика соревнования проходили два дня подряд. В первый день самыми быстрыми оказались разведчики из Китая, их могли опередить представители Казахстана, но в последний момент им не сразу удалось настроить связь с условным штабом, и драгоценные секунды были потеряны. Первая же команда второго дня, представители Узбекистана, обогнали китайцев, прошедших полосу за 42 минуты. Следом примерно такое же время показали белорусы, однако выступавшие предпоследними россияне перечеркнули все надежды соперников на первое место, пройдя полосу за 34 минуты 56 секунд.