В Башкирии на 4 августа объявили штормовое предупреждение

Спасатели по традиции попросили жителей Башкирии быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. При возникновении ЧС звонить по телефонам: с городского — 01, с мобильного — 101. Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 8 (347) 233−99−99 .