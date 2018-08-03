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12:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на 4 августа объявили штормовое предупреждение

В субботу, 4 августа, республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение. Завтра на территории Башкирии ожидаются грозы и порывы ветра до 18 м/с.

Источник: Башинформ

Спасатели по традиции попросили жителей Башкирии быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. При возникновении ЧС звонить по телефонам: с городского — 01, с мобильного — 101. Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 8 (347) 233−99−99.

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