Суши вёсла? — Хабаровские учёные ошиблись в прогнозах по подходу лосося
Лососевая путина в Хабаровском крае не оправдала надежд рыбаков.
Лососевая путина в Хабаровском крае не оправдала надежд рыбаков.
Хабаровские рыбаки в глубокой печали: учёные ошиблись в прогнозах по количеству лосося в путину — 2018. С большим трудом добыто лишь 20% от разрешенных 83 тыс. тонн горбуши. Рыбы нет — второй год подряд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Хабаровские учёные, представители комитета рыбного хозяйства минприроды Хабаровского края, руководители рыбопромышленных ассоциаций региона на совещании обсудили сложнейшую ситуацию с лососевой путиной.
«Стадо лососевых, которое, как мы предполагали, подойдет к Амуру, уже не придет. Не будет тех объемов рыбы, которые мы ожидали. Ситуация изменилась в связи со сменой климата в стране, а не только у нас. Это очень сложно спрогнозировать», — привело слова замначальника отдела развития рыбного комплекса комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Татьяны Волковой ИА
Но в настоящее время рыбаки смогли освоить лишь 20% от разрешенных объемов.
Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка не справляется с беспрецедентным подходом лосося. Власти полуострова увеличили допустимые объемы вылова до 353 тыс. тонн против ранее запланированных 290 тыс. тонн, и это не предел. На помощь камчатцам вышли сахалинские суда, однако не в большом количестве — сахалинцы ждут свою рыбалку, их флот сосредоточен у островов. Перерабатывающие предприятия Камчатки не справляются в поступающей рыбой. Власти уже признали, что таких колоссальных объёмов полуострову не освоить.
Путина — 2017 оказалась самой провальной для большинства регионов ДФО. Мало рыбы добыли в Хабаровском крае, самой неудачной стала путина для Сахалина. По Дальнему Востоку в 2017 году прокатилась волна «рыбных митингов»: люди, надеявшиеся на хорошую рыбалку, требовали пресечь браконьерство, которое, по их мнению, разоряет реки и моря региона.