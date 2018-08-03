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11:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Суши вёсла? — Хабаровские учёные ошиблись в прогнозах по подходу лосося

Лососевая путина в Хабаровском крае не оправдала надежд рыбаков.

Источник: Reuters

Хабаровские рыбаки в глубокой печали: учёные ошиблись в прогнозах по количеству лосося в путину — 2018. С большим трудом добыто лишь 20% от разрешенных 83 тыс. тонн горбуши. Рыбы нет — второй год подряд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хабаровские учёные, представители комитета рыбного хозяйства минприроды Хабаровского края, руководители рыбопромышленных ассоциаций региона на совещании обсудили сложнейшую ситуацию с лососевой путиной.

«Стадо лососевых, которое, как мы предполагали, подойдет к Амуру, уже не придет. Не будет тех объемов рыбы, которые мы ожидали. Ситуация изменилась в связи со сменой климата в стране, а не только у нас. Это очень сложно спрогнозировать», — привело слова замначальника отдела развития рыбного комплекса комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Татьяны Волковой ИА ДВ-Новости.

Ранее, накануне путины, ученые прогнозировали довольны большие подходы лосося к берегам Амура. Разрешенные объемы вылова объявили в размере 83 277 тонн. Самые большие подходы ожидали в подзоне реки Амур и Амурском лимане — одной горбуши там разрешено добыть 30 844 тонны. В материковой части побережья Охотского моря разрешены к добыче 4018 тонн горбуши, 13 563 кеты, 1075 тонн кижуча, 244 тонны нерки. В подзоне Приморье — горбуши — 8587 тонн, кеты 150 тонн.

Но в настоящее время рыбаки смогли освоить лишь 20% от разрешенных объемов.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка не справляется с беспрецедентным подходом лосося. Власти полуострова увеличили допустимые объемы вылова до 353 тыс. тонн против ранее запланированных 290 тыс. тонн, и это не предел. На помощь камчатцам вышли сахалинские суда, однако не в большом количестве — сахалинцы ждут свою рыбалку, их флот сосредоточен у островов. Перерабатывающие предприятия Камчатки не справляются в поступающей рыбой. Власти уже признали, что таких колоссальных объёмов полуострову не освоить.

Путина — 2017 оказалась самой провальной для большинства регионов ДФО. Мало рыбы добыли в Хабаровском крае, самой неудачной стала путина для Сахалина. По Дальнему Востоку в 2017 году прокатилась волна «рыбных митингов»: люди, надеявшиеся на хорошую рыбалку, требовали пресечь браконьерство, которое, по их мнению, разоряет реки и моря региона.

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