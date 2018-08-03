Опубликован график отключений горячего водоснабжения в Казани на август

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, по завершению отопительного периода в Казани разворачиваются ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному периоду на объектах теплоснабжения, на системах отопления потребителей.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 21 по 27 августа по адресам:

Бондаренко, 6, 33;.

Декабристов, 8, 10;.

Ибрагимова, 89;.

Солдатская, 3, 5;.

С. Хакима, 3, 5, 5а, 61/18;.

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 14 по 20 августа в ледовом дворце «Татнефть-Арена», аквапарке «Ривьера», дворце единоборств «Ак Барс», стадионе «Казань Арена», Дворце водных видов спорта и по адресам:

Адоратского, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г;.

Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;.

А. Козина, 3а, 3б, 5, 7;.

Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;.

С. Хакима, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60;.

Четаева, 10, 14а, 20, 22, 24, 34а;.

Чистопольская, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86, 86/10.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 21 по 27 августа по адресам:

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;.

Бондаренко, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;.

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;.

Мусина, 1;.

Четаева, 45;.

Чистопольская, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34;.

Ямашева, 29.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ — 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 7 по 13 августа по адресам:

Волгоградская, 2, 4, 6, 18;.

Декабристов, 150, 156;.

Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;.

Ямашева, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ — 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 14 по 20 августа по адресам:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39;.

М. Вахитова, 5 (корп.2), 5 (корп.3);.

Волгоградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;.

Горсоветская, 2а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;.

Дежнева, 2 (корп.1), 2 (корп.2), 4 (корп.1), 4 (корп.2);.

Декабристов, 83, 85, 87, 89 В, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115;.

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;.

Калугинская, 4;.

Коммунаров, 1/6, 2 (секц.1−15);.

Ленская, 10;.

Лушникова, 6, 8, 10;.

Малая Крыловка, 27;.

Ползунова, 5;.

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;.

Проточная, 6;.

Серова, 48, 51/11;.

Соловецких юнг, 1, 7;.

Тверская, 9б;.

Энергетиков, 9;.

Ягодинская, 25;.

Ямашева, 4, 6.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 17 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 7 по 13 августа по адресам:

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;.

Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 24, 26, 30;.

Мусина, 7, 9, 21, 23;.

Четаева, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;.

Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;.

Ямашева, 43, 45.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 17 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 7 по 20 августа по адресам:

Меридианная, 13, 15, 17, 19;.

Четаева, 43, 47, 49, 51;.

Ямашева, 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 17 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 14 по 20 августа по адресам:

Адоратского, 2, 4, 4а;.

Четаева, 4;.

Чистопольская, 73, 75, 77/2, 79, 81, 85, 85а;.

Ямашева, 101, 103, 103а.

Сотрудники Комитета ЖКХ рекомендуют горожанам обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах, расположенных в подъездах домов. Информацию о сроках проведения ремонта, возобновления горячего водоснабжения горожанам должны предоставлять обслуживающие жилой фонд управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, а также теплоснабжающие компании.