Трамваи и троллейбусы изменят маршруты из-за полумарафона «Северная столица»

В воскресенье, 5 августа, полумарафон «Северная столица» изменит маршруты трамваев и троллейбусов. Движение общественного транспорта закроют на Невском проспекте, набережной Макарова, Большому проспекту Петроградской стороны, а также набережной реки Карповки, Каменоостровскому проспекту и Садовой улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

На этих участках города движение будет прекращено с 7:30 утра до 13 часов. Троллейбусы № 5 и 11 не будут курсировать по своим маршрутам до окончания полумарафона.

При этом троллейбус № 9 с 8:30 до 11:30 будет двигаться от улицы Кораблестроителей до Съежинской улицы. Троллейбус № 10 будет направлен сразу по двум маршрутам:

Троллейбус № 31 с 8:30 до 11:30 будет курсировать от Северного проспекта до площади Академика Климова. Общественный транспорт под номером 17 также изменит движение:

В этот день изменятся маршруты и у трамваев. До часу дня № 3 будет следовать от площади Репина далее по Садовой улице до Сенной площади. С 8 утра до 11:30 6-й номер будет ездить от улицы Кораблестроителей до 19 линии Васильевского острова.

Трамвай № 40 начнет движение от конечной станции «Тихорецкий проспект», далее он проследует по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, улице Академика Лебедева до конечной станции «Площадь Ленина».

И, наконец, маршрут № 48 с 8 утра до 11:30 будет двигаться от конечной станции «Лахтинский разлив» до железнодорожной станции «Старая Деревня».