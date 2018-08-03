В выходные в лесах Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
По информации Приволжского УГМС, в период с 4 по 6 августа в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс).
По информации Приволжского УГМС, в период с 4 по 6 августа в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс).
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:
Соблюдайте запрет на посещение лесов; Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов); Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы; Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить