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12:00 (мск), источник: НИА Самара

Благодаря вниманию Дмитрия Азарова начались подготовительные работы по восстановлению храма в Утевке


Эксперты управления выйдут для оценки состояния объекта уже в ближайшие дни.

Восстановление знаменитого храма Святой троицы в с. Утевка продолжится при поддержке бизнеса. Такая договоренность была достигнута между Главой региона Дмитрием Азаровым и руководством АО «Самаранефтегаз».

Напомним, 4 июля Глава региона с рабочим визитом посетил Нефтегорский и Алексеевский районы. В ходе визита руководитель области оценил состояние Храма Святой Троицы в селе Утевка, знаменитого росписями художника-иконописца Николая Журавлева.

Храм долгие годы нуждался в реставрации, в 1934 г. он был закрыт, и позднее в нем расположился склад. В сентябре 1988 г. храм вновь открыл двери для прихожан. С этого момента начались и работы по восстановлению: вновь построена колокольня, отреставрированы иконы, а внутреннюю роспись удалось восстановить лишь частично. Настоятель храма отец Анатолий попросил у Главы региона помощи в реставрации. В числе наиболее проблемных вопросов, нуждающихся в финансировании — восстановление внутренней отделки и росписи, а также ремонт кровли.

«Считаю важной задачей сохранение наследия великого земляка, знаменитого иконописца», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Поиск решения проблемы руководитель области провел в считанные дни. Дмитрий Азаров поручил управлению государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области провести оценку объемов необходимых реставрационных работ. Храм Святой Троицы в с. Утевка включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области. Для осуществления восстановительных (реставрационных) работ необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу объекта, разработать проект работ, а также провести мероприятия по включению храма Святой Троицы в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

Глава региона также провел переговоры по поддержке восстановления храма с руководством АО «Самаранефтегаз». Достигнута договоренность о выделении предприятием части средств на ремонт храма уже в августе этого года, сообщает пресс-служба облправительства.

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