Приемная граждан губернатора проведет прием граждан
С 15 по 21 августа Интернет-линия 21 августа с 10.00 до 12.00 «горячая» телефонная линия.
Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проводит с 15 по 21 августа 2018 года Интернет-линию и21 августа 2018 года с 10.00 до 12.00 «горячую» телефонную линию по теме: «Ветхое и аварийное жилье: процедура признания и порядок расселения».
Телефон «горячей линии»: 8 (831) 411−91−91.
«Горячая» Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства Нижегородской области.