Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель своим нарядом произвела фурор на красной дорожке
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Где отдыхают чиновники этим летом
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Сухие законыКак местные власти не дают россиянам пить
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии
У «Динамо» — суды, у «Рубина» — безденежье. Старт 2-го тура РПЛ
Выплыло прошлое убитого дочерьми Хачатуряна: держал в страхе двор
Коллекторы умерли в муках после визита к бабуле
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Где отдыхают чиновники этим летом
Как выглядит гостиница «Националь» внутри (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
11:59 (мск), источник: Newsroom24.ru

Приемная граждан губернатора проведет прием граждан

С 15 по 21 августа Интернет-линия 21 августа с 10.00 до 12.00 «горячая» телефонная линия.

Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проводит с 15 по 21 августа 2018 года Интернет-линию и21 августа 2018 года с 10.00 до 12.00 «горячую» телефонную линию по теме: «Ветхое и аварийное жилье: процедура признания и порядок расселения».

Телефон «горячей линии»: 8 (831) 411−91−91.

«Горячая» Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства Нижегородской области.

Все новости региона
 14 сельских дорог построят в Нижегородской области
Многофункциональный центр Нижнего Новгорода нарушал законодательство
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
Названа опасность отказа от алкоголя
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
«Страна застряла во времени»: что Россия ищет в ЦАР
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь