Приемная граждан губернатора проведет прием граждан

Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проводит с 15 по 21 августа 2018 года Интернет-линию и21 августа 2018 года с 10.00 до 12.00 «горячую» телефонную линию по теме: «Ветхое и аварийное жилье: процедура признания и порядок расселения».