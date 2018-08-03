Шуманов: ЦА — один из самых коррумпированных регионов мира

В Таджикистане собираются внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым за взятки могут ввести тюремные сроки, а штрафы — отменить.

«Центральная Азия находится как раз-таки в списке стран, которые максимально подвержены коррупции. Более 50% граждан заявляли, что за последние полгода при обращении к органам власти им приходилось сталкиваться с вымогательством. Криминальная составляющая подразумевает санкции — в виде уголовного преследования, тюремного заключения либо штрафов. Штрафы — это некая форма гуманизации. При этом ужесточение редко приводит к успешной борьбе», — заявил Шуманов.