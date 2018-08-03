Шуманов: ЦА — один из самых коррумпированных регионов мира
Заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований Илья Шуманов прокомментировал возможное ужесточение в Таджикистане наказаний за взятки.
Заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований Илья Шуманов прокомментировал возможное ужесточение в Таджикистане наказаний за взятки.
В Таджикистане собираются внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым за взятки могут ввести тюремные сроки, а штрафы — отменить.
О мировом опыте борьбы с коррупцией в эфире радио Sputnik рассказал заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.
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