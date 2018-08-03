Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель своим нарядом произвела фурор на красной дорожке
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Эмили Ратаковски перевоплотилась в Жаклин Кеннеди для новых съек
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
СМИ: Смолов может покинуть «Краснодар»
Пять сюжетов, которые вы пропустили в квалификации Лиги Европы
Выплыло прошлое убитого дочерьми Хачатуряна: держал в страхе двор
Коллекторы умерли в муках после визита к бабуле
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Где отдыхают чиновники этим летом
Как выглядит гостиница «Националь» внутри (фото)
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12:05 (мск), источник: Sputnik

Шуманов: ЦА — один из самых коррумпированных регионов мира

Заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований Илья Шуманов прокомментировал возможное ужесточение в Таджикистане наказаний за взятки.

Источник: Sputnik

В Таджикистане собираются внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым за взятки могут ввести тюремные сроки, а штрафы — отменить.

О мировом опыте борьбы с коррупцией в эфире радио Sputnik рассказал заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.

«Центральная Азия находится как раз-таки в списке стран, которые максимально подвержены коррупции. Более 50% граждан заявляли, что за последние полгода при обращении к органам власти им приходилось сталкиваться с вымогательством. Криминальная составляющая подразумевает санкции — в виде уголовного преследования, тюремного заключения либо штрафов. Штрафы — это некая форма гуманизации. При этом ужесточение редко приводит к успешной борьбе», — заявил Шуманов.

Все новости региона
 Цены на бытовую технику устремились вверх
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
Названа опасность отказа от алкоголя
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
«Страна застряла во времени»: что Россия ищет в ЦАР
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь