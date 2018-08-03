Обновленный макет баркалона «Меркурий» представят воронежцам накануне Дня города
Специалисты создадут новые паруса, сделают водоотводы и проведут антикоррозийную обработку.
Специалисты создадут новые паруса, сделают водоотводы и проведут антикоррозийную обработку.
Новый макет баркалона «Меркурий» запланировали представить перед воронежцами накануне Дня города. Мэр Воронежа Вадим Кстенин ознакомился с ходом реставрационных работ по восстановлению макета исторического корабля в пятницу, 3 августа, сообщила
Как рассказал руководитель конструкторского бюро № 1 «Воронежстальмоста» Сергей Широбоков, специалисты создадут новые паруса, сделают водоотводы и проведут антикоррозийную обработку. Макет корабля с постаментом будет весить около 2 т. Вадим Кстенин попросил разработчиков сохранить аутентичные детали корабля. По словам Сергея Широбокова, в новой модели используют якорь, винт и носовую часть.
Вадим Кстенин отметил, что прежде чем устанавливать баркалон, необходимо узнать мнения воронежцев о том, где они бы хотели видеть обновленный баркалон. Сейчас в сквере, где могут установить «Меркурий», ведут ремонтные работы.
Контекст
Макет корабля «Меркурий», установленный на Воронежском водохранилище в 1972 году, демонтировали 29 мая. Руководитель управы Левобережного района предложил создателю,
Первые разговоры о ремонте памятника начались в 2006 году. Восстановительные работы оценивали в 200 тыс. рублей. В феврале 2015 года мэрия Воронежа вновь предложила снять с постамента копию корабля «Меркурий». Планировалось провести детальное обследование памятника. Но воронежские власти не нашли средств на ремонт макета «Меркурия».
Весной 2018 года общественный совет при регуправлении архитектуры и градостроительства обратился к мэру Воронежа Вадиму Кстенину с просьбой спасти копию баркалона «Меркурий», установленную на Воронежском водохранилище. Открытое письмо главе города опубликовали 12 апреля. Активисты выложили в Сеть снимок, на котором совмещены два кадра, сделанные с разницей в год. На фотографиях видно, как быстро разрушается макет корабля, и как он наклоняется к воде.
Баркалон «Меркурий» установили перед заполнением водохранилища возле моста ВОГРЭС в 1972 году. Как отмечают в мэрии, памятник установили без проекта и документации, «методом народной стройки». Корабль является копией баркалона «Меркурий», который участвовал в Керченском походе Петра I.