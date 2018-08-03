Зелёная шапка и ровные «височки»: в Красноярске озеленили ещё один сквер

В Красноярске стартовал этап активного озеленения города. Сегодня, 3 августа, в сквере «Гвардейский» высадили несколько десятков хвойных и плодовых деревьев. Посмотреть, как преображается популярный парк Советского района, пригласили журналистов.

Сквер «Гвардейский» на улице Тельмана озеленили 30 полутораметровыми елями и 10 яблонями. Все деревья высадили на расстоянии от трёх до пяти метров друг от друга. Также здесь провели плановую обрезку кустарников, которая необходима минимум дважды за лето, их обрезают сверху и по бокам. Журналистам разрешили поработать над формой куста кизильника специальными бензоножницами-кусторезом и секатором.

Живая изгородь вдоль улиц, дорожек скверов требует более частой обрезки, чтобы лишние ветки не мешали пешеходам и автомобилистам, были красивыми и не уступали по назначению заборам. Обрезку проводят еще и в санитарных, омолаживающих целях, — рассказывает Татьяна Леснова, начальник участка МП «Управление зелёного строительства» Советского района.