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12:53 (мск), источник: VN.ru

В число городов с самым грязным воздухом попал Искитим

На седьмом месте по уровню загрязнения воздуха находится Искитим Новосибирской области. Такие данные опубликовал Росстат. Примечательно, что выше на одну позицию находится Новосибирск. Грязнее всего воздух в Барнауле — уровень канцерогенов превышает норму в 52 раза.

Допустимая норма канцерогена в Искитиме превышена в 17 раз. По данным Росстата, в I полугодии 2018 года службами мониторинга природной среды зафиксировано 39 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более). Один из них произошел в Искитиме.

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В перечне городов, где были зарегистрированы случаи высокого загрязнения воздуха, Чита, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Новосибирск и Искитим. В Искитиме зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензапирена в 17 раз.

Как рассказала специалист искитимской комплексной лаборатории мониторинга загрязнений окружающей среды Елена Сибирцева, когда был зафиксирован этот случай, неизвестно. Лаборатория регулярно берет анализы воздуха и направляет их в специализированную организацию для исследования. Результаты его не сообщаются.

Кстати, в Новосибирске зафиксировано четыре случая превышения предельно допустимой концентрации бензапирена в 21 раз. Судя по тому же отчету Росстата, самое высокое число загрязнений традиционно приходится на зимние месяцы.

Напомним, ранее Новосибирск попадал в ТОП-5 самых курящих городов России. Сегодня курит 23% населения Новосибирской области. В среднем по России — 35%. Примерно столько же людей страдают табачной зависимостью в странах Западной Европы.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире количество курящих людей снижается из года в год, — уверяет главный специалист по профилактической медицине Новосибирской области Марина Фомичева. — Такая же тенденция наблюдается у нас в регионе. Думаю, у этого явления есть две основные причины. Во-первых, принятый несколько лет назад федеральный закон, ограничивающий курение. А во-вторых, информационная кампания в СМИ, направленная на формирование привычки к здоровому образу жизни».

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