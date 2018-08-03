В число городов с самым грязным воздухом попал Искитим

Допустимая норма канцерогена в Искитиме превышена в 17 раз. По данным Росстата, в I полугодии 2018 года службами мониторинга природной среды зафиксировано 39 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более). Один из них произошел в Искитиме.

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В перечне городов, где были зарегистрированы случаи высокого загрязнения воздуха, Чита, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Новосибирск и Искитим. В Искитиме зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензапирена в 17 раз.

Как рассказала специалист искитимской комплексной лаборатории мониторинга загрязнений окружающей среды Елена Сибирцева, когда был зафиксирован этот случай, неизвестно. Лаборатория регулярно берет анализы воздуха и направляет их в специализированную организацию для исследования. Результаты его не сообщаются.

Кстати, в Новосибирске зафиксировано четыре случая превышения предельно допустимой концентрации бензапирена в 21 раз. Судя по тому же отчету Росстата, самое высокое число загрязнений традиционно приходится на зимние месяцы.

Напомним, ранее Новосибирск попадал в ТОП-5 самых курящих городов России. Сегодня курит 23% населения Новосибирской области. В среднем по России — 35%. Примерно столько же людей страдают табачной зависимостью в странах Западной Европы.