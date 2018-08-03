Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанская Госавтоинспекция отреагировала на видео с водителем, управляющим автобусом ногами

Ролик с нарушителем ПДД опубликовал в соцсетях один из очевидцев.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Казанская Госавтоинспекция отреагировала на видео с водителем, управляющим автобусом ногами.

В городской Госавтоинспекции ИА «Татар-информ» сообщили, что по данному факту проводится проверка. Видео передано начальнику управления на рассмотрение. В ГИБДД не сомневаются, что по итогам его изучения будут приняты определенные меры.

Один из пользователей социальных сетей опубликовал ролик, на котором водитель красного автобуса рулил транспортным средством при помощи ног, в то время как сам общался по мобильному телефону.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
В Приволжском районе Казани легковушка насмерть сбила велосипедиста
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Названа опасность отказа от алкоголя
В УФСИН назвали причину смерти убийцы экс-полковника Буданова
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь