Казанская Госавтоинспекция отреагировала на видео с водителем, управляющим автобусом ногами
Ролик с нарушителем ПДД опубликовал в соцсетях один из очевидцев.
Ролик с нарушителем ПДД опубликовал в соцсетях один из очевидцев.
(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Казанская Госавтоинспекция отреагировала на видео с водителем, управляющим автобусом ногами.
В городской Госавтоинспекции ИА «Татар-информ» сообщили, что по данному факту проводится проверка. Видео передано начальнику управления на рассмотрение. В ГИБДД не сомневаются, что по итогам его изучения будут приняты определенные меры.
Один из пользователей социальных сетей опубликовал ролик, на котором водитель красного автобуса рулил транспортным средством при помощи ног, в то время как сам общался по мобильному телефону.