Более 700 человек отстранили от экзаменов в вузы Узбекистана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Узбекистане отстранили от вступительных экзаменов более 700 человек, сообщил на странице в Facebook замминистра образования Азиз Абдухакимов.

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В день начала испытаний, 1 августа, из аудиторий выгнали 225 абитуриентов, из них 179 — за попытку пронести мобильные телефоны или шпаргалки и 76 — за использование шпаргалок. 2 августа запрет писать тесты получили 486 человек, свыше 250 из которых пытались пронести телефоны и 235 — списывали с подготовленных заранее носителей.

На одного из поступающих Генпрокуратура республики завела уголовное дело, 24-летнего Жахонгирмирзо Фозилова не допустили к испытаниям и задержали. Это произошло за час до окончания экзамена в Ташкентский государственный юридический университет.