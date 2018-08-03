«Пару раз ядовитым шипом кололся. Рука вздувалась»
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир.
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир.
Однажды простой мурманский рыбак Роман Федорцов стал выкладывать в соцсети фотографии рыб, которые попадаются в трал судна, где он работает, и стал настоящей звездой Twitter и Instagram. Сегодня его твиты читают почти 140 тысяч человек, а фотографии смотрят около 300 тысяч. Под постами часто больше комментариев на английском, чем на русском. Как оказалось, все дело в ракурсе. «Лента.ру» пообщалась с Романом о разнице между романтикой и работой, прибыли от соцсетей, акулах, макрурусах, малакостах и боязни обычных пауков.
«Лента.ру»: Рады, что вы нашли время выйти с нами на связь. Похоже, это не так уж просто. (Наше общение происходит по электронной почте и с перерывами, потому что большую часть времени Роман находится в море.)
Федорцов: Да, в конце рейса было много работы, рыба ловилась «штанами», да и работали высоко на севере, интернета не было. Сейчас дома, сегодня день рождения.
С днем рождения!
Спасибо!
Вы же родились на Севере? Сразу решили, что будете работать на рыболовном судне или подумывали уехать в Москву или за границу?
Я родился в Мурманске. Думаю, что подсознательно на выбор профессии повлияло то, что наша семья связана с морем. Мой дед ходил мастером добычи на рыболовецких судах, а отец — старшим помощником капитана. В то время, когда надо было выбирать профессию, в Мурманске было два основных высших учебных заведения: мореходка и пединститут. По складу ума я негуманитарий, поэтому после окончания школы поступил на технологический факультет в Мурманскую государственную академию рыбопромыслового флота. Так тогда называлась мореходка.
Вы были готовы к такой популярности?
За популярность спасибо местному информагентству «СеверПост». Они сделали статью о моих «фантастических тварях», которую подхватили очень много крупных и известных СМИ по всему миру.
Был шок, не скрою. Я просто не думал, что в наш век каналов National Geographicи других образовательных программ людей можно удивить фотографией палтуса или макруруса. Даже если твоя жизнь не связана с морем, или ты живешь далеко от него.
Роль сыграл правильно подобранный ракурс, под которым я снимал некоторых представителей глубин. Для этого делаешь по 20−50 кадров, придумываешь сюжет. Да и то, что я обычный моряк, а не исследователь глубин, сыграло свою роль.
Откуда вообще в море интернет, чтобы делать посты?
Сейчас на всех судах есть интернет. Через спутники. Слабый, конечно, но на мессенджеры хватает. Иногда фотографию по 5−10 минут отправляешь.
В
По многочисленным просьбам иностранных читателей пришлось дублировать подписи к фотографиям на английском. Хотя я не очень силен в нем, поэтому в сложных ситуациях мне помогает супруга. Иностранная аудитория очень большая. Это здорово!
Ничего не прокачивал. Просто выкладываю фотографии, иногда отвечаю на вопросы, иногда сам спрашиваю.
Соцсети приносят прибыль? Насколько большую, если не секрет?
Прибыли нет. Многие думают, что я тут зарабатываю большие деньги. Это не так. Пару раз продавал фотографии журналам и
Либо тупо воруют. Так что можно сказать, это просто хобби.
Появились ведь поддельные страницы, которые воруют у вас контент. Как боретесь с ними?
Насколько мне известно, в Instagram есть по крайней мере три аккаунта, которые выдают себя за меня. Писал в службу поддержки Instagram — они не видят «состав преступления». Я им отправлял и оригиналы, и свои данные, но без толку. Плюнул, надоело.
Насчет этого мне очень понравилась служба поддержки Twitter. Был там один фейковый аккаунт — удалили буквально за сутки.
В подписи к одному из фото, где у вас на ладони нечто морское и паукообразное, вы написали, что побеждаете в себе страх пауков. Очень сложно себе представить, что человек, который берет в руки таких морских гадов, вообще может
Пауков действительно очень сильно боюсь. Даже тех, которые неопасные. Но с морскими пауками нашел общий язык.
Вы порой таких монстров держите в руках. Никогда не кусали? Это вообще не опасно?
Пару раз кусали, пару раз раздражение получал, пару раз ядовитым шипом кололся. Рука вздувалась. Но живой. В северных морях бояться надо только укусов. Когда работал у побережья Африки — там надо быть осторожнее с ядом в шипах и на слизи рыбы.
Вообще, где вам спокойнее — в море или на суше?
Спокойнее, конечно же, дома, с семьей. А море, море — это работа. Такая же работа, как и у всех.
Еще одно фото, которое я даже не знаю, как описать. Роман, что это?! Похоже на… не знаю… плюмбус из «Рика и Морти». Смотрели такой мульфильм?
На фото просто актинии, которые прикрепились к раковине морской улитки. Главное — ракурс! Мультфильм не смотрел, но часто слышал о нем в комментариях к своим фотографиям.
А что в основном смотрите на судне и как это происходит? Как еще коротаете нерабочее время?
В рейсе смотрим то, что берем с собой. Жесткие диски и флешки есть у каждого. Также на судне есть сетка, NAS, то есть сервер для хранения данных на файловом уровне. Скидываем все туда, чтобы все могли смотреть.
А время после вахты пролетает очень быстро. Помылся, поел, а дальше — хочешь спи, хочешь серию сериальчика, а потом сон. Если промысловая обстановка хорошая — после вахты сразу спать.
Не жалко больших рыбин, которые попадаются в сети, акул,
Всегда жаль рыбу или млекопитающих, которые попадаются в трал и которые не идут в обработку. Но этот так называемый случайный улов — неотъемлемая составная ловли при помощи трала.
Что думаете о будущем? Не хотели стать консультантом или ученым? Уже солидный бэкграунд у вас, я думаю, есть. Вы видели такое, что не каждый ихтиолог видел своими глазами.
На самом деле все рыбы, которых я сфотографировал, известны и распространены. Исключением является плащеносная акула и черный малакост. Первая очень редко попадается и, говорят, жила в эпоху динозавров, второй обитает очень глубоко.
В университете мы, конечно же, проходили ихтиологию, но, если честно, знания очень поверхностные. Не скрою, мне бы было очень интересно фотографировать разных представителей глубин.
А завести собственное шоу на YouTube не думали?
YouTube отпадает. Есть такое понятие как коммерческая тайна. Снимать на судне запрещено.
Что заставляет вас держаться за эту работу? Здесь же и риск, и холод, и сырость, и неудобства. Почему остаетесь? Не
За романтикой народ ходил в море под парусами. Сейчас это просто работа. Конечно, на берегу я бы столько не зарабатывал. Поэтому терпишь изоляцию от семьи, недосып и качку.
Подписчики ждут новых интересных и необычных морских обитателей. Хочется их радовать, но, к сожалению, это не всегда получается. Мы же промысловое судно, а не исследовательское. Но я стараюсь преподнести обычное под необычным ракурсом.