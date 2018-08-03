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12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Пару раз ядовитым шипом кололся. Рука вздувалась»

Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир.

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Однажды простой мурманский рыбак Роман Федорцов стал выкладывать в соцсети фотографии рыб, которые попадаются в трал судна, где он работает, и стал настоящей звездой Twitter и Instagram. Сегодня его твиты читают почти 140 тысяч человек, а фотографии смотрят около 300 тысяч. Под постами часто больше комментариев на английском, чем на русском. Как оказалось, все дело в ракурсе. «Лента.ру» пообщалась с Романом о разнице между романтикой и работой, прибыли от соцсетей, акулах, макрурусах, малакостах и боязни обычных пауков.

«Лента.ру»: Рады, что вы нашли время выйти с нами на связь. Похоже, это не так уж просто. (Наше общение происходит по электронной почте и с перерывами, потому что большую часть времени Роман находится в море.)

Федорцов: Да, в конце рейса было много работы, рыба ловилась «штанами», да и работали высоко на севере, интернета не было. Сейчас дома, сегодня день рождения.

С днем рождения!

Спасибо!

Вы же родились на Севере? Сразу решили, что будете работать на рыболовном судне или подумывали уехать в Москву или за границу?

Я родился в Мурманске. Думаю, что подсознательно на выбор профессии повлияло то, что наша семья связана с морем. Мой дед ходил мастером добычи на рыболовецких судах, а отец — старшим помощником капитана. В то время, когда надо было выбирать профессию, в Мурманске было два основных высших учебных заведения: мореходка и пединститут. По складу ума я негуманитарий, поэтому после окончания школы поступил на технологический факультет в Мурманскую государственную академию рыбопромыслового флота. Так тогда называлась мореходка.

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Вы были готовы к такой популярности?

За популярность спасибо местному информагентству «СеверПост». Они сделали статью о моих «фантастических тварях», которую подхватили очень много крупных и известных СМИ по всему миру.

Был шок, не скрою. Я просто не думал, что в наш век каналов National Geographicи других образовательных программ людей можно удивить фотографией палтуса или макруруса. Даже если твоя жизнь не связана с морем, или ты живешь далеко от него.

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Роль сыграл правильно подобранный ракурс, под которым я снимал некоторых представителей глубин. Для этого делаешь по 20−50 кадров, придумываешь сюжет. Да и то, что я обычный моряк, а не исследователь глубин, сыграло свою роль.

Откуда вообще в море интернет, чтобы делать посты?

Сейчас на всех судах есть интернет. Через спутники. Слабый, конечно, но на мессенджеры хватает. Иногда фотографию по 5−10 минут отправляешь.

В какой-то момент вы стали переводить посты на английский?

По многочисленным просьбам иностранных читателей пришлось дублировать подписи к фотографиям на английском. Хотя я не очень силен в нем, поэтому в сложных ситуациях мне помогает супруга. Иностранная аудитория очень большая. Это здорово!

Каким-то образом прокачивали свой навык SMM, общения с интернет-аудиторией?

Ничего не прокачивал. Просто выкладываю фотографии, иногда отвечаю на вопросы, иногда сам спрашиваю.

Соцсети приносят прибыль? Насколько большую, если не секрет?

Прибыли нет. Многие думают, что я тут зарабатываю большие деньги. Это не так. Пару раз продавал фотографии журналам и ТВ-программам. И всё! Всем хочется бесплатно.

Либо тупо воруют. Так что можно сказать, это просто хобби.

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Появились ведь поддельные страницы, которые воруют у вас контент. Как боретесь с ними?

Насколько мне известно, в Instagram есть по крайней мере три аккаунта, которые выдают себя за меня. Писал в службу поддержки Instagram — они не видят «состав преступления». Я им отправлял и оригиналы, и свои данные, но без толку. Плюнул, надоело.

Насчет этого мне очень понравилась служба поддержки Twitter. Был там один фейковый аккаунт — удалили буквально за сутки.

Об акулах, укусах, злорадстве коллег и будущем

В подписи к одному из фото, где у вас на ладони нечто морское и паукообразное, вы написали, что побеждаете в себе страх пауков. Очень сложно себе представить, что человек, который берет в руки таких морских гадов, вообще может чего-то бояться.

Пауков действительно очень сильно боюсь. Даже тех, которые неопасные. Но с морскими пауками нашел общий язык.

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Вы порой таких монстров держите в руках. Никогда не кусали? Это вообще не опасно?

Пару раз кусали, пару раз раздражение получал, пару раз ядовитым шипом кололся. Рука вздувалась. Но живой. В северных морях бояться надо только укусов. Когда работал у побережья Африки — там надо быть осторожнее с ядом в шипах и на слизи рыбы.

Вообще, где вам спокойнее — в море или на суше?

Спокойнее, конечно же, дома, с семьей. А море, море — это работа. Такая же работа, как и у всех.

Еще одно фото, которое я даже не знаю, как описать. Роман, что это?! Похоже на… не знаю… плюмбус из «Рика и Морти». Смотрели такой мульфильм?

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На фото просто актинии, которые прикрепились к раковине морской улитки. Главное — ракурс! Мультфильм не смотрел, но часто слышал о нем в комментариях к своим фотографиям.

А что в основном смотрите на судне и как это происходит? Как еще коротаете нерабочее время?

В рейсе смотрим то, что берем с собой. Жесткие диски и флешки есть у каждого. Также на судне есть сетка, NAS, то есть сервер для хранения данных на файловом уровне. Скидываем все туда, чтобы все могли смотреть.

А время после вахты пролетает очень быстро. Помылся, поел, а дальше — хочешь спи, хочешь серию сериальчика, а потом сон. Если промысловая обстановка хорошая — после вахты сразу спать.

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Не жалко больших рыбин, которые попадаются в сети, акул, рыб-лун?

Всегда жаль рыбу или млекопитающих, которые попадаются в трал и которые не идут в обработку. Но этот так называемый случайный улов — неотъемлемая составная ловли при помощи трала.

Что думаете о будущем? Не хотели стать консультантом или ученым? Уже солидный бэкграунд у вас, я думаю, есть. Вы видели такое, что не каждый ихтиолог видел своими глазами.

На самом деле все рыбы, которых я сфотографировал, известны и распространены. Исключением является плащеносная акула и черный малакост. Первая очень редко попадается и, говорят, жила в эпоху динозавров, второй обитает очень глубоко.

В университете мы, конечно же, проходили ихтиологию, но, если честно, знания очень поверхностные. Не скрою, мне бы было очень интересно фотографировать разных представителей глубин.

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А завести собственное шоу на YouTube не думали?

YouTube отпадает. Есть такое понятие как коммерческая тайна. Снимать на судне запрещено.

Что заставляет вас держаться за эту работу? Здесь же и риск, и холод, и сырость, и неудобства. Почему остаетесь? Не из-за подписчиков же. Или теперь уже и из-за них?

За романтикой народ ходил в море под парусами. Сейчас это просто работа. Конечно, на берегу я бы столько не зарабатывал. Поэтому терпишь изоляцию от семьи, недосып и качку.

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Подписчики ждут новых интересных и необычных морских обитателей. Хочется их радовать, но, к сожалению, это не всегда получается. Мы же промысловое судно, а не исследовательское. Но я стараюсь преподнести обычное под необычным ракурсом.

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