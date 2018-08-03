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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Названы заграничные курорты, на которых предпочитают отдыхать самарцы

Этим летом посмотрели другие страны уже 185 тысяч пассажиров аэропорта Курумоч.

Заграничный отдых, несмотря на значительный рост популярности отечественных курортов, не сдает своих лидерских позиций. К примеру, за июнь-июль этого года российские черноморские курорты посетила 61 тысяча самарцев, а вот зарубежные — 185 тысяч жителей региона. И это только те, кто решил отправиться на отдых самолетом.

По данным сотрудников аэропорта Курумоч, самым популярным этим летом направлением среди самарцев стала Анталья. Туда слетали уже 131,5 тысяч человек. Второе место занял Даламан, где отдохнули 11,4 тысяч самарцев. На третьем месте по востребованности оказалась Ларнака. Там побывали 9 тысяч самарцев. Кроме того, летают самарцы отдыхать и в Барселону, Дубай, Монастир, Салоники, Энфиду, Бургас, Ираклион.

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