Названы заграничные курорты, на которых предпочитают отдыхать самарцы

Заграничный отдых, несмотря на значительный рост популярности отечественных курортов, не сдает своих лидерских позиций. К примеру, за июнь-июль этого года российские черноморские курорты посетила 61 тысяча самарцев, а вот зарубежные — 185 тысяч жителей региона. И это только те, кто решил отправиться на отдых самолетом.