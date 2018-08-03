Названы заграничные курорты, на которых предпочитают отдыхать самарцы
Этим летом посмотрели другие страны уже 185 тысяч пассажиров аэропорта Курумоч.
Этим летом посмотрели другие страны уже 185 тысяч пассажиров аэропорта Курумоч.
Заграничный отдых, несмотря на значительный рост популярности отечественных курортов, не сдает своих лидерских позиций. К примеру, за
По данным сотрудников аэропорта Курумоч, самым популярным этим летом направлением среди самарцев стала Анталья. Туда слетали уже 131,5 тысяч человек. Второе место занял Даламан, где отдохнули 11,4 тысяч самарцев. На третьем месте по востребованности оказалась Ларнака. Там побывали 9 тысяч самарцев. Кроме того, летают самарцы отдыхать и в Барселону, Дубай, Монастир, Салоники, Энфиду, Бургас, Ираклион.