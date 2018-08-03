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13:44 (мск), источник: НИА Самара

В больнице Середавина вручили награды медикам за участие в ЧМ-2018

Ранее в области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был учрежден соответствующий памятный знак.

2 августа в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина прошла торжественная встреча с членами медицинской команды Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре и работниками медицинских организаций, осуществлявших медицинское обеспечение во время проведения чемпионата.

Приветствуя коллег, врио заместителя председателя правительства — министра здравоохранения Геннадий Гридасов подчеркнул, что у нас в области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был учрежден памятный знак — медаль «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре», поскольку руководитель области считает важным поблагодарить каждого участника и вручить награды всем, кто показал в ходе ЧМ-2018 высший класс профессионализма.

Педиатр Фарид Закиров, описывая свои впечатления, признался, что два с половиной года подготовки были сложным временем. А когда начался чемпионат, чувствовали себя вполне уверенно и были готовы к любым ситуациям. Фарид работал в мобильной бригаде, которая первой спешила на помощь и, если требовалось, на носилках бегом доставляла пациентов в медпункт. А сейчас он признается, что испытывает ностальгию по тем дням, которые вобрали в себя и тяжелую работу, и серьезную ответственность, и ни с чем не сравнимое чувство сопричастности к такому значимому мировому событию.

Напомним, в июле Глава региона вручил награды полицейским и медицинской команде совместно с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Также ранее на этой неделе отметили сотрудников трех лечебных учреждений, сообщает пресс-служба облправительства.

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