В больнице Середавина вручили награды медикам за участие в ЧМ-2018

Приветствуя коллег, врио заместителя председателя правительства — министра здравоохранения Геннадий Гридасов подчеркнул, что у нас в области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был учрежден памятный знак — медаль «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре», поскольку руководитель области считает важным поблагодарить каждого участника и вручить награды всем, кто показал в ходе ЧМ-2018 высший класс профессионализма.

Педиатр Фарид Закиров, описывая свои впечатления, признался, что два с половиной года подготовки были сложным временем. А когда начался чемпионат, чувствовали себя вполне уверенно и были готовы к любым ситуациям. Фарид работал в мобильной бригаде, которая первой спешила на помощь и, если требовалось, на носилках бегом доставляла пациентов в медпункт. А сейчас он признается, что испытывает ностальгию по тем дням, которые вобрали в себя и тяжелую работу, и серьезную ответственность, и ни с чем не сравнимое чувство сопричастности к такому значимому мировому событию.