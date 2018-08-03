Схема движения в Иркутске-II изменится на десять дней

По измененному маршруту будет ездить общественный транспорт с 10 по 20 августа в Иркутске-II. Это связано с ремонтом на тепловой сети, уточняет пресс-служба мэрии.

Так, автобусы № 10к «7 м/р Н. Ленино — Иркутск-2 (пос. Боково)», № 28 «Центр — пос. Боково», № 28р «Ц. Рынок — Авиазавод», № 31 «Центр — Авиазавод через пр. Марата», № 36 «Авиазавод — с. Машиностроитель», № 43 «Авиазавод — Аэропорт», № 57 «Авиазавод — Областная больница», направляясь в центр, после улицы Новаторов пойдут по улицам Сибирских Партизан, Макаренко, Авиастроителей, переулку Пулковскому.

При следовании из центра после улицы Сибирских Партизан они поедут по переулку Пулковскому, а потом по улицам Авиастроителей, Шишкина, Сибирских Партизан, Новаторов.