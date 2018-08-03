Челябинские троллейбусы № 7 и 12 меняют маршруты на выходные

«ЧелябГЭТ» сообщает о временном изменении маршрутов двух троллейбусов, которые ходят по Свердловскому проспекту, — № 7 «ЧМК — АМЗ» и № 12 «Молдавская — АМЗ», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Временные ограничения — с восьми вечера пятницы, 3 августа, до пяти утра 6-го — связаны с очередным этапом ремонта теплотрассы на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов.

В указанный период троллейбусы № 12 проследуют по маршруту «Молдавская — Братьев Кашириных — д/с “Юность” — АМЗ», в обратном направлении — «АМЗ — д/с “Юность” — Алое поле — Энгельса — Братьев Кашириных — Молдавская».