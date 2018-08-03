День города-2018 в Омске: пилотажная группа устроит авиашоу

Уже завтра, 4 августа, омичи будут праздновать 302-летие нашего города. Жителей и гостей Прииртышья ждет насыщенная праздничная программа с концертами в парках, выступлениями российских звезд и фейерверком. А днем в небо над городом взмоют истребители. Пилотажная группа «Русь» покажет омичам спектакль в небе.