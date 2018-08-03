Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Двухлетний сын Жасмин познакомил маму с «невестой»
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
Лариса Долина вышла в свет в блестящей шляпе и юбке-«парашюте»
Сухие законыКак местные власти не дают россиянам пить
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Джигарханян появился в театре в удручающем состоянии - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:10 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов посетил «Балтийский Артек»

На побережье Балтики, неподалёку от посёлка Приморье, продолжается федеральный форум «Балтийский Артек».

Первая смена этого года собрала волонтеров, эрудитов и молодых новаторов со всей страны. Лагерь под открытым небом уже посетил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Первая региональная смена Балтийского Артека позволила интеллектуалам со всего региона лично пообщаться с губернатором Антоном Алихановым, получить ответы на самые важные для себя вопросы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ульяна приехала на форум впервые. Девочка мечтает стать журналистом, уже пишет для школьной газеты и четко знает, чего хочет добиться в будущем.

Ульяна Шедько, участница форума:

— Я задала вопрос губернатору по поводу его команды и получила ответ, что он набирает команду из университетов и что шанс очень велик к нему попасть. Мне очень нравится на «Балтийском Артеке», я вообще очень сильно рада, что сюда попала.

Программа смены направлена на развитие личности участников, на улучшение их профессиональных качеств, развитие творческого мышления. Важная часть форума конкурс грантов. Молодые новаторы могут получить средства на реализацию своих социально-значимых проектов. В этом году фонд увеличили втрое.

Фёдор Филипповский, участник форума:

— У меня проект о лагере, который будет проходить на Куршской косе, я хочу получить на него грант. Это будет эко-лагерь. То есть мы будем изучать эко-культуру Куршской косы. И хотим немного преобразить Косу, то есть помочь её убрать.

В программе форума в этом году выделили несколько направлений: городские реновации для архитекторов, эрудит и пространство развития это обмен опытом молодых лидеров общественных движений нашей области.

Кирилл Рязанцев, корреспондент:

— Также здесь есть место для творческих инсталляций. Вот, например, эти стилизованные лошадки. Они появились три года назад, когда тема форума была посвящена российской идентичности. Расписаны они под гжель и хохлому и уже стали неформальным символом «Балтийского Артека».

В ближайшем будущем «Балтийский Артек» ждут перемены. Лагерь может стать стационарным. На форум приехали и волонтеры, чтобы обсудить какую роль в этом может сыграть наследие Чемпионата Мира по футболу.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Мы не будем дожидаться полной реализации этого проекта строительства стационарного лагеря, и какую-то часть оборудования и временного сооружения, которые использовались на ЧМ по футболу можем сюда перевести, чтобы сделать менее затратным Балтартек для нас, а сэкономленные деньги могли бы отправить на гранты для ребят и проектов.

Встреча молодых талантов в Балтийском Артеке проходит уже в девятый раз. В этом году региональная смена продлится до 5 августа. В ней принимают участие более трехсот молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет из Калининградской области и других регионов России.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
МИД объяснил поставки оружия из России в ЦАР
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
Названа опасность отказа от алкоголя
На Луну за 24 часа упало два метеорита (видео)
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь