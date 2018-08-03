Алиханов посетил «Балтийский Артек»

Первая смена этого года собрала волонтеров, эрудитов и молодых новаторов со всей страны. Лагерь под открытым небом уже посетил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Первая региональная смена Балтийского Артека позволила интеллектуалам со всего региона лично пообщаться с губернатором Антоном Алихановым, получить ответы на самые важные для себя вопросы.

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Ульяна приехала на форум впервые. Девочка мечтает стать журналистом, уже пишет для школьной газеты и четко знает, чего хочет добиться в будущем.

Ульяна Шедько, участница форума:

— Я задала вопрос губернатору по поводу его команды и получила ответ, что он набирает команду из университетов и что шанс очень велик к нему попасть. Мне очень нравится на «Балтийском Артеке», я вообще очень сильно рада, что сюда попала.

Программа смены направлена на развитие личности участников, на улучшение их профессиональных качеств, развитие творческого мышления. Важная часть форума конкурс грантов. Молодые новаторы могут получить средства на реализацию своих социально-значимых проектов. В этом году фонд увеличили втрое.

Фёдор Филипповский, участник форума:

— У меня проект о лагере, который будет проходить на Куршской косе, я хочу получить на него грант. Это будет эко-лагерь. То есть мы будем изучать эко-культуру Куршской косы. И хотим немного преобразить Косу, то есть помочь её убрать.

В программе форума в этом году выделили несколько направлений: городские реновации для архитекторов, эрудит и пространство развития это обмен опытом молодых лидеров общественных движений нашей области.

Кирилл Рязанцев, корреспондент:

— Также здесь есть место для творческих инсталляций. Вот, например, эти стилизованные лошадки. Они появились три года назад, когда тема форума была посвящена российской идентичности. Расписаны они под гжель и хохлому и уже стали неформальным символом «Балтийского Артека».

В ближайшем будущем «Балтийский Артек» ждут перемены. Лагерь может стать стационарным. На форум приехали и волонтеры, чтобы обсудить какую роль в этом может сыграть наследие Чемпионата Мира по футболу.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Мы не будем дожидаться полной реализации этого проекта строительства стационарного лагеря, и какую-то часть оборудования и временного сооружения, которые использовались на ЧМ по футболу можем сюда перевести, чтобы сделать менее затратным Балтартек для нас, а сэкономленные деньги могли бы отправить на гранты для ребят и проектов.