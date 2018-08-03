В Молдове мобилизуют полицию: что произошло

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В ближайшие дни будет удвоено количество патрульных экипажей и инспекторов. Об этом в пятницу сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

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«Меры предосторожности приняты в связи с большим числом нарушений ПДД, выявленных за четыре дня — более четырех тысяч», — пояснили в Инспекторате.

С начала недели более 2,5 тысячи водителей попались на превышении скорости. Еще 42 водителей поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.