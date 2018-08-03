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12:58 (мск), источник: Sputnik

У Ташкента будет новый бренд

Накануне хокимияте Ташкента состоялись переговоры с представителями британского пиар-агентства M&C Saatchi. Стороны обсудили стратегию создания новых брендов Узбекистана и его столицы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 авг -Sputnik В ходе встречи пиар-агентство представило свой план и презентацию с предложениями по созданию брендов Узбекистана и Ташкента, объединенных одной концепцией. — сообщает пресс-служба хокимията. Специалисты компании рассказали о разработке имиджевых инструментов, которые смогут использовать в своей работе комитеты по туризму, инвестициям, Центр «Стратегия развития», СМИ, правительство и частный сектор.

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По словам директора по международному бизнесу Сабрины Хейнекей, основная цель разработки и ведения рекламной кампании страны или города — это предельно простая подача информации, так как чем проще идея, тем легче её донести. Для примера они представили проекты «DUBAI» и «IINVEST IN GREAT». Последний был успешно запущен перед олимпийскими играми в 2012 в Британии получил государственное финансирование до 2025 года. В рамках программы’DUBAI был произведен ребрэндинг, увеличивший поток туристов в два раза.

Компания M&C Saatchi — известное британское креативное агентство с обширным опытом в создании национальных брендов, работала в Грузии, Великобритании, Новой Зеландии и Бахрейне. Основной деятельностью компании является коммуникация для решения бизнес-задач, направленных на экономический рост страны.

Сеть M&C Saatchi создали Моррис и Чарльз Саатчи в 1995 году, позднее она вошла в состав холдинга Publicis.

Напомним, в конце столичная администрация объявила конкурс на создание герба Ташкента. Он будет проходить по пяти номинациям — «Лучший рисунок», «Креативная фотография», «Лучшая статья», «Лучшее селфи», «Лучший панорамный вид». Темы всех работ должны касаться городской жизни. Итоги конкурса подведут в сентябре, тогда же в хокимияте организуют выставку.

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