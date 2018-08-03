У Ташкента будет новый бренд
Накануне хокимияте Ташкента состоялись переговоры с представителями британского
Накануне хокимияте Ташкента состоялись переговоры с представителями британского
ТАШКЕНТ, 3 авг -Sputnik В ходе встречи
По словам директора по международному бизнесу Сабрины Хейнекей, основная цель разработки и ведения рекламной кампании страны или города — это предельно простая подача информации, так как чем проще идея, тем легче её донести. Для примера они представили проекты «DUBAI» и «IINVEST IN GREAT». Последний был успешно запущен перед олимпийскими играми в 2012 в Британии получил государственное финансирование до 2025 года. В рамках программы’DUBAI был произведен ребрэндинг, увеличивший поток туристов в два раза.
Компания M&C Saatchi — известное британское креативное агентство с обширным опытом в создании национальных брендов, работала в Грузии, Великобритании, Новой Зеландии и Бахрейне. Основной деятельностью компании является коммуникация для решения
Сеть M&C Saatchi создали Моррис и Чарльз Саатчи в 1995 году, позднее она вошла в состав холдинга Publicis.
Напомним, в конце столичная администрация объявила конкурс на создание герба Ташкента. Он будет проходить по пяти номинациям — «Лучший рисунок», «Креативная фотография», «Лучшая статья», «Лучшее селфи», «Лучший панорамный вид». Темы всех работ должны касаться городской жизни. Итоги конкурса подведут в сентябре, тогда же в хокимияте организуют выставку.