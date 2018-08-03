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13:33 (мск), источник: Newslab.ru

Опасный поворот в Солнечном закроют завтра

Мэрия планировала закрыть его еще месяц назад, но уступила просьбам горожан.

ГИБДД Красноярского края потребовала от администрации города закрыть опасный поворот с Енисейского тракта на бульвар Солнечный. Перекрыть дорогу обещают уже завтра.

Как пояснили в пресс-службе дорожной полиции, за 2,5 года в этом месте произошло 15 аварий, 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Установленный здесь светофор, по мнению ГИБДД, приводит к заторам, а это влияет на эмоциональное состояние водителей и создает угрозу ДТП.

Закрыть поворот с Енисейского тракта на бульвар Солнечный обещают уже завтра. Разрыв, оставленный для проезда машин на перекрестке, закроют, а на выезде из микрорайона установят соответствующие знаки. Водителям придется пользоваться двумя многоуровневыми развязками: они ведут на ул. Петрушина и на проспект 60 лет образования СССР.

В департаменте городского хозяйства Красноярска информацию о перекрытии подтвердили и пояснили, что завтра готовятся поставить на перекрестке бетонные блоки.

Напомним, закрыть поворот с Енисейского тракта на бульвар Солнечный обещали еще 5 июля. Это вызвало возмущение у жителей микрорайона. Они утверждали, что перекрытие усложнит им дорогу домой, а отсутствие светофора увеличит количество аварий из-за увеличения скорости потока.

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