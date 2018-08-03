Опасный поворот в Солнечном закроют завтра
Мэрия планировала закрыть его еще месяц назад, но уступила просьбам горожан.
Мэрия планировала закрыть его еще месяц назад, но уступила просьбам горожан.
ГИБДД Красноярского края потребовала от администрации города закрыть опасный поворот с Енисейского тракта на бульвар Солнечный. Перекрыть дорогу обещают уже завтра.
Как пояснили в
Закрыть поворот с Енисейского тракта на бульвар Солнечный обещают уже завтра. Разрыв, оставленный для проезда машин на перекрестке, закроют, а на выезде из микрорайона установят соответствующие знаки. Водителям придется пользоваться двумя многоуровневыми развязками: они ведут на ул. Петрушина и на проспект 60 лет образования СССР.
В департаменте городского хозяйства Красноярска информацию о перекрытии подтвердили и пояснили, что завтра готовятся поставить на перекрестке бетонные блоки.
Напомним, закрыть поворот с Енисейского тракта на бульвар Солнечный обещали еще 5 июля. Это вызвало возмущение у жителей микрорайона. Они утверждали, что перекрытие усложнит им дорогу домой, а отсутствие светофора увеличит количество аварий