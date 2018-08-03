Опасный поворот в Солнечном закроют завтра

ГИБДД Красноярского края потребовала от администрации города закрыть опасный поворот с Енисейского тракта на бульвар Солнечный. Перекрыть дорогу обещают уже завтра.

Как пояснили в пресс-службе дорожной полиции, за 2,5 года в этом месте произошло 15 аварий, 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Установленный здесь светофор, по мнению ГИБДД, приводит к заторам, а это влияет на эмоциональное состояние водителей и создает угрозу ДТП.

Закрыть поворот с Енисейского тракта на бульвар Солнечный обещают уже завтра. Разрыв, оставленный для проезда машин на перекрестке, закроют, а на выезде из микрорайона установят соответствующие знаки. Водителям придется пользоваться двумя многоуровневыми развязками: они ведут на ул. Петрушина и на проспект 60 лет образования СССР.

В департаменте городского хозяйства Красноярска информацию о перекрытии подтвердили и пояснили, что завтра готовятся поставить на перекрестке бетонные блоки.