Сбор грибов и ягод новосибирцам разрешат с 20 августа
Установленные сроки заготовки помогут сохранить лесные ресурсы, сообщает Минприроды Новосибирской области.
Установленные сроки заготовки помогут сохранить лесные ресурсы, сообщает Минприроды Новосибирской области.
Сбор грибов, ягод и лекарственных растений разрешат новосибирцам с 20 августа по 10 сентября. Соответствующий приказ подписали в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
«Сроки сбора клюквы, брусники и кедрового ореха устанавливаются, прежде всего, для того, чтобы обеспечить сохранность и рациональное использование лесных ресурсов. Собирать эти дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации», — говорят в ведомстве.
Отметим, что с 20 августа можно начинать заготавливать ягоды брусники, с 25 августа — кедровые орехи и с 10 сентября — ягоды клюквы.
«В нашей области “ягодными” районами считаются Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский — здесь можно собирать клюкву, — а Куйбышевский, Сузунский и
Однако, как считают специалисты, большого урожая орехов в этом году ждать не стоит — кедр хорошо плодоносит раз в пять лет.
Напомним, за нарушение сроков сбора грибов и ягод грозит штраф.