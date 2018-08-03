Сбор грибов и ягод новосибирцам разрешат с 20 августа

Сбор грибов, ягод и лекарственных растений разрешат новосибирцам с 20 августа по 10 сентября. Соответствующий приказ подписали в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

«Сроки сбора клюквы, брусники и кедрового ореха устанавливаются, прежде всего, для того, чтобы обеспечить сохранность и рациональное использование лесных ресурсов. Собирать эти дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации», — говорят в ведомстве.

Отметим, что с 20 августа можно начинать заготавливать ягоды брусники, с 25 августа — кедровые орехи и с 10 сентября — ягоды клюквы.

«В нашей области “ягодными” районами считаются Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский — здесь можно собирать клюкву, — а Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский щедры на бруснику. За кедровыми орехами стоит отправляться в Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Кыштовский и Северный районы», — сообщили в Минприроды.

Однако, как считают специалисты, большого урожая орехов в этом году ждать не стоит — кедр хорошо плодоносит раз в пять лет.