Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Двухлетний сын Жасмин познакомил маму с «невестой»
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Становится не лучше, а хуже: Солист группы "Руки вверх" о болезни
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Сколько звезды платят за красивые зубы
Джигарханян появился в театре в удручающем состоянии - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сбор грибов и ягод новосибирцам разрешат с 20 августа

Установленные сроки заготовки помогут сохранить лесные ресурсы, сообщает Минприроды Новосибирской области.

Сбор грибов, ягод и лекарственных растений разрешат новосибирцам с 20 августа по 10 сентября. Соответствующий приказ подписали в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

«Сроки сбора клюквы, брусники и кедрового ореха устанавливаются, прежде всего, для того, чтобы обеспечить сохранность и рациональное использование лесных ресурсов. Собирать эти дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации», — говорят в ведомстве.

Отметим, что с 20 августа можно начинать заготавливать ягоды брусники, с 25 августа — кедровые орехи и с 10 сентября — ягоды клюквы.

«В нашей области “ягодными” районами считаются Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский — здесь можно собирать клюкву, — а Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский щедры на бруснику. За кедровыми орехами стоит отправляться в Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Кыштовский и Северный районы», — сообщили в Минприроды.

Однако, как считают специалисты, большого урожая орехов в этом году ждать не стоит — кедр хорошо плодоносит раз в пять лет.

Напомним, за нарушение сроков сбора грибов и ягод грозит штраф.

Все новости региона
Новосибирские учёные работают над созданием нового вида «умных» лекарств
МИД РФ объяснил поставки оружия и присутствие инструкторов в ЦАР
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
На Луну за 24 часа упало два метеорита (видео)
Названа опасность отказа от алкоголя
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь