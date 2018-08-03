«Нужно больше любви»: урбанисты нарисовали влюбленную пару на будке в центре Челябинска
Художники объявили поиск идей для других ящиков.
Художники объявили поиск идей для других ящиков.
Еще один коммуникационный шкаф Челябинска превратился в
— У дома № 53, напротив пешеходного перехода, появилась любовь. Потому что этому городу нужно больше любви, — говорит лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.
Преображение ящика обошлось урбанистам в 7 тысяч рублей. Деньгами помогли челябинцы, которым не все равно, как выглядит их город.
В Челябинске уже десятки креативных ящиков. Они стали своего рода городской достопримечательностью и очень полюбились горожанам. Те, кто хочет, чтобы их стало еще больше, могут поддержать проект на сайте «Челябинского урбаниста».
Также художники ищут идеи для ящиков напротив арены «Трактор». Мысли и и эскизы отправлять сюда до 6 августа.