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13:39 (мск), источник: Комсомольская правда

«Нужно больше любви»: урбанисты нарисовали влюбленную пару на будке в центре Челябинска

Художники объявили поиск идей для других ящиков.

Еще один коммуникационный шкаф Челябинска превратился в арт-объект. В бывшем обшарпанный, увешанный объявлениями ящик теперь стал украшением улицы Сони Кривой.

— У дома № 53, напротив пешеходного перехода, появилась любовь. Потому что этому городу нужно больше любви, — говорит лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Преображение ящика обошлось урбанистам в 7 тысяч рублей. Деньгами помогли челябинцы, которым не все равно, как выглядит их город.

В Челябинске уже десятки креативных ящиков. Они стали своего рода городской достопримечательностью и очень полюбились горожанам. Те, кто хочет, чтобы их стало еще больше, могут поддержать проект на сайте «Челябинского урбаниста».

Также художники ищут идеи для ящиков напротив арены «Трактор». Мысли и и эскизы отправлять сюда до 6 августа.

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