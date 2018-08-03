В Перми ураганом сносит дорожные знаки и стройматериалы

Очередная гроза , которая разыгралась в Перми, снова наносит ущерб городу. Шквалистый ветер сносит дорожные знаки, урны, стройматериалы со строительных площадок города.

По словам очевидцев, ливень затопил центральные улицы Перми. Ураганный ветер снёс дорожные знаки в центре города. Прямо на улице Ленина валяются крышки от урн.

«Рядом с нашим домом на Коломенской, 49 а строят высотный дом. С него слетела железная заградительная сетка. И рабочим, чтобы не улететь вниз, приходится держаться за балки», — рассказала пермячка Анастасия.