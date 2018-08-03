В День города в Омске будут дежурить бригады скорой помощи

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, медики будут находиться в режиме готовности к оказанию скорой помощи участникам и зрителям мероприятий.

Так, четыре бригады врачей, в том числе одна реанимационная, будут сопровождать участников марафонского забега. Одна бригада будет дежурить во время проведения концертов группы «Градусы» и певицы Полины Гагариной, другая — на площади у «Арены Омск» на концерте группы «Серебро». Также одна машина останется на время проведения праздничного салюта.