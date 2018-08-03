В День города в Омске будут дежурить бригады скорой помощи
В День города будет дежурить 21 бригада «скорой».
В День города будет дежурить 21 бригада «скорой».
На территории Омска в местах проведения массовых мероприятий будет дежурить 21 выездная бригада скорой помощи.
Как сообщает
Так, четыре бригады врачей, в том числе одна реанимационная, будут сопровождать участников марафонского забега. Одна бригада будет дежурить во время проведения концертов группы «Градусы» и певицы Полины Гагариной, другая — на площади у «Арены Омск» на концерте группы «Серебро». Также одна машина останется на время проведения праздничного салюта.