Как изменится схема движения в Омске на День города?
В дни празднования 302-летия города Омска, 3, 4 и 5 августа, на нескольких улицах будет временно ограничено движение всех видов транспорта и изменится схема движения общественного транспорта.
В дни празднования 302-летия города Омска, 3, 4 и 5 августа, на нескольких улицах будет временно ограничено движение всех видов транспорта и изменится схема движения общественного транспорта.
Как уточнили в департаменте транспорта, ограничения будут действовать на следующих участках:
3 августа с 10:00 до 24:00
4 августа с 00:00 до 24:00
4 августа с 08:30 до 11:00
4 августа с 08:30 до 15:30
4 августа с 08:30 до 14:30
4 августа с 08:30 до 14:30
4 августа с 09:30 до 15:30
5 августа с 00:00 до 06:00
Автомобилистов просят обращать внимание на временные дорожные знаки и сигналы регулировщиков.
4 августа
Движение транспорта изменится в двух районах следующим образом.
В центре города:
В городке Нефтяников:
маршрутов №№ 29, 33, 59 — по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской;.
маршрутов № 103 и № 109 — по улице Заозерной через мост 60 лет ВЛКСМ;.
движение автобусов маршрута № 145 от остановочного пункта «Улица Малунцева» будет организовано по улице Нефтезаводской вместо проспекта Мира;.
автобусы маршрутов №№ 3, 96, 139, 145 с моста 60 лет ВЛКСМ будут следовать по улице Заозерной, далее автобусы маршрутов №№ 96, 139, 145 — по проспекту Королева, улице 22 Апреля, улице Нефтезаводской;.
автобусы маршрута № 22 с проспекта Академика Королева будут следовать по улице Заозерной;.
маршрутов №№ 69, 73, 83 — с проспекта Академика Королева по улице Химиков;.
маршрутов №№ 14, 20 — по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской, далее по проспекту Мира.