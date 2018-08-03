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13:49 (мск), источник: СуперОмск

Как изменится схема движения в Омске на День города?

В дни празднования 302-летия города Омска, 3, 4 и 5 августа, на нескольких улицах будет временно ограничено движение всех видов транспорта и изменится схема движения общественного транспорта.

Источник: Reuters

Как уточнили в департаменте транспорта, ограничения будут действовать на следующих участках:

3 августа с 10:00 до 24:00

  • Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);
  • улица Ленина (на участке от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь);
  • улица Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина);
  • улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина).

4 августа с 00:00 до 24:00

  • улица Ленина (на участке от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь);
  • улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);
  • улица Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина);
  • Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади).

4 августа с 08:30 до 11:00

  • улица Конева (на участке от ул. 3-й Енисейской до моста имени 60-летия Победы);
  • мост имени 60-летия Победы;
  • улица Булатова (на участке от ул. Герцена до ул. Орджоникидзе);
  • улица Фрунзе (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);
  • улица Орджоникидзе (на участке от ул. Интернациональной до ул. Рабиновича).
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4 августа с 08:30 до 15:30

  • улица Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);
  • улица Фрунзе (на участке от ул. Красный Путь до транспортной развязки моста имени 60-летия Победы);
  • улица Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);
  • улица Красный Путь (на участке от Соборной площади до ул. Кемеровской).

4 августа с 08:30 до 14:30

  • улица 4-я Северная (на участке от ул. Волховстроя до ул. Красный Путь);
  • улица 6-я Северная (на участке от ул. Красный Путь до парка культуры и отдыха «Зеленый остров»);
  • улица 7-я Северная (на участке от ул. Волховстроя до ул. Красный Путь);
  • улица Красный Путь (на участке от ул. Кемеровской до ул. Березовой).

4 августа с 08:30 до 14:30

  • улица Красный Путь (на участке от ул. Березовой до просп. Мира);
  • улица Березовая (на участке от ул. Красный Путь до ул. 2-й Кольцевой);
  • проспект Мира (на участке от ул. Красный Путь до ул. Нефтезаводской);
  • улица Химиков (на участке от просп. Мира до просп. Академика Королева).

4 августа с 09:30 до 15:30

  • набережная Тухачевского;
  • улица Фрунзе (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);
  • улица Певцова;
  • улица Интернациональная (на участке от набережной Тухачевского до ул. Певцова).

5 августа с 00:00 до 06:00

  • улица Ленина (на участке от ул. Тарской до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь).

Автомобилистов просят обращать внимание на временные дорожные знаки и сигналы регулировщиков.

4 августа из-за проведения XXIX Сибирского международного марафона схема движения также изменится. Так, будет отменено движение троллейбусов № 2, 4 и 67, также не будут ходить автобусы № 12 и 28.

Движение транспорта изменится в двух районах следующим образом.

В центре города:

  • автобусы маршрутов №№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 с улицы Гагарина будут следовать по улицам Герцена, 7-й Северной, Волховстроя, 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, Березовой, проспекту Академика Королева;
  • автобусы маршрута № 63 с улицы Гагарина будут следовать по улицам Герцена, 7-й Северной.
  • автобусы маршрутов №№ 23, 24, 95 будут следовать по Ленинградскому мосту.

В городке Нефтяников:

маршрутов №№ 29, 33, 59 — по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской;.

маршрутов № 103 и № 109 — по улице Заозерной через мост 60 лет ВЛКСМ;.

движение автобусов маршрута № 145 от остановочного пункта «Улица Малунцева» будет организовано по улице Нефтезаводской вместо проспекта Мира;.

автобусы маршрутов №№ 3, 96, 139, 145 с моста 60 лет ВЛКСМ будут следовать по улице Заозерной, далее автобусы маршрутов №№ 96, 139, 145 — по проспекту Королева, улице 22 Апреля, улице Нефтезаводской;.

автобусы маршрута № 22 с проспекта Академика Королева будут следовать по улице Заозерной;.

маршрутов №№ 69, 73, 83 — с проспекта Академика Королева по улице Химиков;.

маршрутов №№ 14, 20 — по улице 22 Апреля до улицы Нефтезаводской, далее по проспекту Мира.

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