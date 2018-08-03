Ермак: Дорога к пляжу в Балтийске в удручающем состоянии

«Подъездная дорога сейчас еще находится в таком удручающем состоянии, но есть перспектива подать на следующий год в программу благоустройства мест массового отдыха этот проект. Думаю, у него есть все шансы в этом конкурсе победить», — заявил Ермак.

«Даже если мы сравним 2015 года пляж Балтийска и сейчас — это два совершенно разных пляжа. Сейчас уже сделан большой объем по благоустройству пляжа, — пояснил Ермак. — Если будет добавлено еще этой инфраструктуры, то здесь очень привлекательное будет место, абсолютно не хуже, чем в Янтарном, потому, что пляж абсолютно не уступает, а вход в воду, мне кажется, еще и более удачный».