На Луну за 24 часа упали два метеорита: видео

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Луна, в отличие, например, от Земли, не имеет атмосферы и потому совсем не защищена от метеоритных ударов. Телескопы ESA (Европейского космического агентства) засняли, как в течение всего 24 часов на поверхность естественного спутника Земли упали два метеорита, передает Space.com.

Удары произошли 17 и 18 июля. Метеориты, по всей видимости, являются фрагментами метеорного потока альфа-Каприкорниды. На поверхности Луны, как можно заметить на видео, они выглядят как довольно яркие, сильные вспышки (такие вспышки обычно относят к кратковременным лунным явлениям — непродолжительным аномалиям вида лунной поверхности и окололунного пространства), хотя сами объекты, по словам исследователей, были размером примерно с грецкий орех.

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