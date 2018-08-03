На Луну за 24 часа упали два метеорита: видео
Телескопы Европейского космического агентства засняли, как в течение всего 24 часов на поверхность естественного спутника Земли упали два метеорита.
Телескопы Европейского космического агентства засняли, как в течение всего 24 часов на поверхность естественного спутника Земли упали два метеорита.
Луна, в отличие, например, от Земли, не имеет атмосферы и потому совсем не защищена от метеоритных ударов. Телескопы ESA (Европейского космического агентства) засняли, как в течение всего 24 часов на поверхность естественного спутника Земли упали два метеорита, передает Space.com.
Удары произошли 17 и 18 июля. Метеориты, по всей видимости, являются фрагментами метеорного потока
Подобные вспышки на Луне отслеживают в рамках программы Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS), которая использует три обсерватории на территории Испании. Как отмечает Хосе Мария Мадиедо (Jose Maria Madiedo), астрофизик из Университета Уэльвы (Испания), специалисты пробуют определить, как много метеороидов падает на Луну и как часто, чтобы с помощью этого лучше рассчитать вероятность падения метеоритов на нашу планету. Исследователи обычно следят за вспышками на «темной» стороне Луны — естественно, что в этом регионе их проще детектировать.