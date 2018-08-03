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13:31 (мск), источник: Nur.kz

Дороги моют порошком перед приездом Назарбаева и Путина в Актау

В редакцию NUR.KZ прислали видео, на котором запечатлено, как в Актау моют дороги в преддверии саммита «каспийской пятерки».

Источник: Nur.kz

Мужчина утверждает, что дороги моют специальным порошком. На двойной сплошной полосе посреди дороги стоит спецмашина, а возле нее несколько рабочих моют разделительные полосы на асфальте специальными щетками.

«В Актау дороги моют порошком. Вот так у нас готовятся к саммиту. Видите, дороги порошком моют. Вот так будут встречать президентов», — сказал автор видео.

Отметим, 12 августа в Актау состоится саммит глав пяти прикаспийских государств — Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

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