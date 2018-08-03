Дороги моют порошком перед приездом Назарбаева и Путина в Актау

Мужчина утверждает, что дороги моют специальным порошком. На двойной сплошной полосе посреди дороги стоит спецмашина, а возле нее несколько рабочих моют разделительные полосы на асфальте специальными щетками.

«В Актау дороги моют порошком. Вот так у нас готовятся к саммиту. Видите, дороги порошком моют. Вот так будут встречать президентов», — сказал автор видео.