Дороги моют порошком перед приездом Назарбаева и Путина в Актау
В редакцию NUR.KZ прислали видео, на котором запечатлено, как в Актау моют дороги в преддверии саммита «каспийской пятерки».
В редакцию NUR.KZ прислали видео, на котором запечатлено, как в Актау моют дороги в преддверии саммита «каспийской пятерки».
Мужчина утверждает, что дороги моют специальным порошком. На двойной сплошной полосе посреди дороги стоит спецмашина, а возле нее несколько рабочих моют разделительные полосы на асфальте специальными щетками.
«В Актау дороги моют порошком. Вот так у нас готовятся к саммиту. Видите, дороги порошком моют. Вот так будут встречать президентов», — сказал автор видео.
Отметим, 12 августа в Актау состоится саммит глав пяти прикаспийских государств — Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.