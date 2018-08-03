Омский мэр Фадина на «Флоре» рассказала о своей даче «с морковкой и луком»

«Такой дачи, где бы росли лук, морковь и цветы у меня не лично нет», — заявила Оксана Фадина.

Напомним, что еще одна первая леди, но горсовета Омска, Галина Горст, возглавлявшая парламент с 2012 по 2017 годы, слыла заядлой дачницей. Она с удовольствием предавалась огородным заботам.