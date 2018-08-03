Омский мэр Фадина на «Флоре» рассказала о своей даче «с морковкой и луком»
Мэр Омска Оксана Фадина на открытии «Флоры» ответила на вопрос «СуперОмска» о своем огороде. Глава города призналась, что садового участка у нее не имеется.
Мэр Омска Оксана Фадина на открытии «Флоры» ответила на вопрос «СуперОмска» о своем огороде. Глава города призналась, что садового участка у нее не имеется.
«Такой дачи, где бы росли лук, морковь и цветы у меня не лично нет», — заявила Оксана Фадина.
Напомним, что еще одна первая леди, но горсовета Омска, Галина Горст, возглавлявшая парламент с 2012 по 2017 годы, слыла заядлой дачницей. Она с удовольствием предавалась огородным заботам.
Министр образования Омской области Татьяна Дернова также говорила о том, что считает свою дачу хобби, отдушиной. Чиновницы этого ведомства активно выращивают на своих огородах цветы и овощи.