Нижегородцев будут проверять на онкозаболевания раз в два года

Нижегородцы могут пройти бесплатное медицинское обследованием на выявление онкологических заболеваний раз в два года по полису ОМС. Об этом рассказала Светлана Малышева, директор Территориального фонда ОМС Нижегородской области, на пресс-конференции 3 августа.



«В 2018 году изменился порядок прохождения диспансеризации граждан. С этого года из перечня медицинских обследований были исключены неинформативные методы и добавлены исследования для раннего выявления онкологической патологии: маммография обеих молочных желез для женщин, исследование кала на скрытую кровь и определение простат-специфического антигена (ПСА) для мужчин», — отметила Светлана Малышева.



Как отмечают специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, все исследования проводятся в медицинских учреждениях по месту прописки граждан.



Онкоскринг на выявление рака молочной железы у женщин производится с помощью метода маммографии обеих молочных желез в двух проекциях. В рамках диспансеризации раз в 3 года такое обследование могут пройти женщины в возрасте от 39 до 48 лет. В возрасте от 49 до 73 лет врачи рекомендуют приходить на маммографию чаще — 1 раз в 2 года.



Анализ кала на скрытую кровь является крайне важным лабораторным исследованием при диагностике рака толстой кишки, поскольку именно при опухолях в данном отделе кишечника скрытое кровотечение начинается на самых ранних стадиях.



По словам Светланы Малышевой, с текущего года исследование кала на скрытую кровь проводится высокочувствительным иммунохимическим методом, который наиболее информативен для выявления онкопатологий ЖКТ. Сдавать такой анализ необходимо 1 раз в 2 года гражданам в возрасте от 49 до 73 лет.



Кроме того, врачи рекомендуют мужчинам в возрасте 45 лет и 51 год сдать кровь на выявление простат-специфического антигена (ПСА). Наличие этого маркера помогает врачам вовремя диагностировать рак простаты и аденому простаты.



За первое полугодие 2018 года маммографию прошло более 42,2 тысяч женщин. Из них онкопатологии молочных желез были выявлены у 13% обследованных. За тот же период более 78,2 тысяч граждан прошли исследование кала на скрытую кровь. Из них онкозаболевания кишечника диагностировали у 3800 нижегородцев, — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области Алексей Балавин.



Ранее сообщалось, что Институт экспериментальной онкологии появится в Нижнем Новгороде.