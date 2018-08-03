В Красноярске открыли новую железнодорожную платформу
В Красноярске открыли новую ж/д-платформу. Основная цель — доставлять болельщиков Универсиады на один из ключевых спортивных объектов. Но и горожане уже почувствовали плюсы от такого соседства.
В Красноярске открыли новую ж/д-платформу. Основная цель — доставлять болельщиков Универсиады на один из ключевых спортивных объектов. Но и горожане уже почувствовали плюсы от такого соседства.
Жителям новостроек в «Тихих зорях» приходилось добираться до остановки по колено в грязи. Асфальтовая дорожка появилась здесь лишь благодаря железнодорожникам. Накануне рядом с Николаевским мостом на правобережье открылась ж/д-платформа. Теперь здесь будет останавливаться электричка
Для жителей ближайших домов вечернее расписание здесь удачно. В 19:00 можно сесть на электричку на железнодорожном вокзале и в 19:22 оказаться в родном районе. А вот утреннее расписание не очень комфортно. Электропоезд прибывает в 7:20 утра, что для многих слишком рано.
Остановочный пункт появился здесь прежде всего для нужд Универсиады. Попасть на «Арену Платинум» на своей машине будет проблематично
До конца года откроется платформа и у горнолыжного кластера в Бобровом логу. А в администрации Красноярска теперь решают, как удалённые станции вписать в одну сеть с автобусами и трамваями.
Роман РЫКОВ.