В Красноярске открыли новую железнодорожную платформу





Для жителей ближайших домов вечернее расписание здесь удачно. В 19:00 можно сесть на электричку на железнодорожном вокзале и в 19:22 оказаться в родном районе. А вот утреннее расписание не очень комфортно. Электропоезд прибывает в 7:20 утра, что для многих слишком рано.



Остановочный пункт появился здесь прежде всего для нужд Универсиады. Попасть на «Арену Платинум» на своей машине будет проблематично из-за кордонов безопасности. Путь от вагона до трибун составит около десяти минут. «Городская электричка — это самый комфортный подвоз для проведения этих мероприятий. Будет увеличена вагонность и частотность. Основной наплыв мы вывезем именно на городской электричке. Здесь появится к этому времени комфортная среда для пешеходов», — пояснил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.



До конца года откроется платформа и у горнолыжного кластера в Бобровом логу. А в администрации Красноярска теперь решают, как удалённые станции вписать в одну сеть с автобусами и трамваями.



Роман РЫКОВ.