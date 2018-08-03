Провинившихся солдат со всего Урала будут ссылать в Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа, ФедералПресс. На центральной улице города начала работать гауптвахта.
ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа, ФедералПресс. На центральной улице города начала работать гауптвахта.
В Челябинске после десятилетнего перерыва открылась единственная в УрФО военная гауптвахта. Сюда будут отправлять провинившихся военнослужащих со всего Центрального военного округа: Екатеринбурга, Кургана, Оренбурга и Чебаркуля.
Как рассказал «ФедералПресс» представитель регионального отделения Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), охранять арестантов будут военнослужащие частей, которые расположены на территории Южного Урала. «Гауптвахта — это место, где военнослужащий отбывает наказание за
По словам известной челябинской правозащитницы Валерии Приходкиной, ранее челябинская гауптвахта была закрыта по требованию военной прокуратуры «как не соответствующая никаким нормам». «Тогда было сказано, что условия содержания там вообще противоречат любым правам человека», — отметила собеседница «ФедералПресс».
Меж тем сегодня члены Общественной наблюдательной комиссии оценили вновь открытое учреждение и нарушений там не выявили. По их словам, помещения приведены в соответствие с уставом гарнизонной и караульной службы.
«Ремонт гауптвахты длился два года. Помещения для караула, задержанных и арестованных полностью отремонтировали. Завезли новые постельные принадлежности, кровати и тумбочки. В камерах есть все необходимое: бак для питьевой воды, столы, уборочный инвентарь. И даже присутствует плевательница — в камере будет соблюдаться идеальный порядок», — сообщили в ОНК.
Сейчас в гауптвахте 10 камер, причем две из них предназначены для временно задержанных военнослужащих. Держать их можно не более трех часов. Для остальных время содержания будет определять не командир части, как это было ранее, а суд. При этом для «отличившихся» военнослужащих здесь есть четырехместные и двухместные камеры, а также «одиночки». На территории обустроены кабинеты для занятий и плац для отработки строевого шага. Кстати, нести службу в карауле военнослужащие будут без автоматов. Вместо огнестрельного оружия караульным и выводным будут выданы резиновые дубинки.