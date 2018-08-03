Челябинский «Зомби Бой» заявил, что шокирован смертью своего вдохновителя

Как сообщила радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию, канадец Рик Дженест, известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, покончил с собой, его мертвым обнаружили в среду в Монреале.
Владимир Томас покрыл татуировками лицо, в том числе щеки и нос по типу скелета человека, а также тело, руки, ноги по примеру Дженеста. Томас работает в тату-студии в Челябинске.
«…Это шокирующий факт (самоубийство Дженеста)… я знал его. Почему это произошло? Я не знал о случившемся… В некотором смысле он был моим вдохновителем с идеями тату», — сказал челябинский «Зомби Бой».
Он уточнил, что Рик снимался в нескольких фильмах, но для него он стал вдохновителем именно как модель.
Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Не менее 90% его тела было покрыто татуировками.
Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Как сообщает радиостанция, его прозвище Zombie Boy берет начало именно отсюда.