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14:35 (мск), источник: РИА Новости

Челябинский «Зомби Бой» заявил, что шокирован смертью своего вдохновителя

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг — РИА Новости. Сообщение о смерти Рика Дженеста, известного манекенщика по прозвищу Zombie Boy, шокировало, сообщил РИА Новости Владимир Томас, известный в Челябинске как «Зомби Бой» из-за многочисленных татуировок на теле.

Как сообщила радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию, канадец Рик Дженест, известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, покончил с собой, его мертвым обнаружили в среду в Монреале.

Владимир Томас покрыл татуировками лицо, в том числе щеки и нос по типу скелета человека, а также тело, руки, ноги по примеру Дженеста. Томас работает в тату-студии в Челябинске.

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«…Это шокирующий факт (самоубийство Дженеста)… я знал его. Почему это произошло? Я не знал о случившемся… В некотором смысле он был моим вдохновителем с идеями тату», — сказал челябинский «Зомби Бой».

Он уточнил, что Рик снимался в нескольких фильмах, но для него он стал вдохновителем именно как модель.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Не менее 90% его тела было покрыто татуировками.

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Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Как сообщает радиостанция, его прозвище Zombie Boy берет начало именно отсюда.

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