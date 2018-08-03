Башкирского легкоатлета заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Источник: Башинформ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций завела дело на Лысенко в связи с нарушением правил доступности (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев) и наложила временное отстранение до завершения расследования. 21-летнему россиянину грозит дисквалификация сроком от одного до двух лет, сообщает «ТАСС».

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«Лысенко не предоставил информацию о своем местонахождении и не смог сделать возможным прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период, — говорится в сообщении. — В этой связи он лишен статуса нейтрального спортсмена».

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), IAAF предлагает Лысенко два варианта развития событий: признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговый правил (с 3 августа 2018 года) или передать дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Спортсмен должен определиться с решением до 13 августа.