Башкирского легкоатлета заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Уроженец Башкирии прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен на неопределенный срок
Уроженец Башкирии прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен на неопределенный срок
Международная ассоциация легкоатлетических федераций завела дело на Лысенко в связи с нарушением правил доступности (пропуск трех
«Лысенко не предоставил информацию о своем местонахождении и не смог сделать возможным прохождения
Как сообщает
Данил Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем чемпионата мира 2018 года в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. В текущем сезоне он одержал победы на этапах «Бриллиантовой лиги» в Монако и в Лозанне. В Монако россиянин повторил лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,40 м. Лысенко вошел в число претендентов на звание лучшего легкоатлета Европы в июле.