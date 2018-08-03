Скорость ветра в Перми во время урагана достигла 25 метров в секунду

Источник: Аргументы и факты

Во время урагана, который прошёл в Перми, скорость ветра достигла 25 метров в секунду.

«Из-за сильного ветра были зарегистрированы случаи перехлёста контактных сетей, что вызвало приостановку движения трамваев и троллейбусов на отдельных участках. Также зафиксированы временные объезды автобусных маршрутов тех участков, где повалены деревья. Аварийные бригады оперативно устраняют неполадки в работе движения общественного транспорта», — пояснили в администрации города.

Как рассказали в администрации города, сейчас районные учреждения, городская служба спасения приступили к уборке сломанных веток и деревьев. Аварийные бригады устраняют неполадки в работе движения общественного транспорта. Сотрудники МКУ «Благоустройство районов» будут обследовать город и искать сломанные ветки и упавшие деревья. Горожане могут отправлять в организацию заявки на уборку проезжих частей и дорог. Для помощи в ликвидации последствий грозы также можно обратиться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.