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14:32 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге у водонапорной башки появилась огромная нерпа

Высота нерпы составляет три метра, длина — восемь метров.

Огромная надувшая нерпа появилась на территории музейного комплекса «Вселенная Воды» на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Высота нерпы составляет три метра, длина — восемь метров. При таких размерах обитатель Балтийского моря еще детеныш — маленькие кольчатые нерпы имеют белый окрас.

В музейном комплексе представлены три мультимедийные экспозиции: «Подземный мир Петербурга», «Вселенная Воды» и «Мир воды Санкт-Петербурга».

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