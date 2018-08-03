В Петербурге у водонапорной башки появилась огромная нерпа
Высота нерпы составляет три метра, длина — восемь метров.
Высота нерпы составляет три метра, длина — восемь метров.
Огромная надувшая нерпа появилась на территории музейного комплекса «Вселенная Воды» на Шпалерной улице в
Высота нерпы составляет три метра, длина — восемь метров. При таких размерах обитатель Балтийского моря еще детеныш — маленькие кольчатые нерпы имеют белый окрас.
В музейном комплексе представлены три мультимедийные экспозиции: «Подземный мир Петербурга», «Вселенная Воды» и «Мир воды Санкт-Петербурга».