В Петербурге у водонапорной башки появилась огромная нерпа

Огромная надувшая нерпа появилась на территории музейного комплекса «Вселенная Воды» на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Высота нерпы составляет три метра, длина — восемь метров. При таких размерах обитатель Балтийского моря еще детеныш — маленькие кольчатые нерпы имеют белый окрас.